За миллион: число туристов в Абхазию выросло по сравнению с 2018 годом

Рекордным для республики был 2015 год, когда в Абхазии отдохнуло и побывало с однодневным визитом один миллион 500 тысяч туристов.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Более одного миллиона ста тысяч туристов посетило Абхазию с января по октябрь 2019 года, что примерно на 10% больше чем в 2018 году, рассказал начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Абхазии Саид Аршба.

"Количество людей, отдохнувших в объектах размещения на территории Абхазии, включая частный сектор, составило более 500 тысяч. С однодневным визитом в рамках экскурсий республику посетило 517 тысяч. В общей сложности Абхазия приняла около одного миллиона ста тысяч гостей с января по октябрь", - отметил Аршба.

При общем росте количества туристов и экскурсантов, добавил Аршба, в 2019 году небольшое снижением наблюдается по посещаемости Рицинского национального реликтового парка и Новоафонской пещеры – приблизительно на 3%.

Рицинский парк к октябрю 2019 года посетило 376 тысяч 500 человек, Новоафонскую пещеру - 260 тысяч 721 человек.

"В середине лета часто шли дожди и, это скорее всего, повлияло на посещаемость Рицинского парка. Но, я думаю, что он еще наверстает. Помимо этого были определенные проблемы на границе с проездом экскурсионных автомобилей", - сказал Аршба.

На сегодняшний день в Абхазии функционирует около 430 гостиниц и пансионатов, где в 2019 году отдохнуло около 150 тысяч туристов. Большая часть средств размещения расположена в Гагрском районе, который в 2019 году был наиболее популярным направлением среди туристов. На втором месте Гудутский район и Сухум.

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