Три гектара Средневековья: в Галском районе обнаружена древняя крепость

Холмы, где экспедиции археологов удалось обнаружить средневековую крепость, в советские годы были террасированы для выращивания лимонов, здесь находилось цитрусовое хозяйство.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Василий Никулин. Археологи, исследующие Великую Абхазскую стену, в ходе раскопок вблизи села Хиацха Галского района обнаружили средневековую крепость.

«По найденным артефактам предварительно можно сказать, что крепость функционировала между VIII-XV веками и могла существовать одновременнно с такими историческими памятниками, как замок Баграта, Анакопийская крепость и другие похожие сооружения», - говорит сотрудник Абхазского государственного музея и музея Боевой славы Дмитрий Счастный.

Крепость у Хиацхи упоминалась историком и краеведом Иосифом Адзинба в его книге "Архитектурные памятники Абхазии", изданной в 1958 году. Благодаря ему сохранилось описание крепости, однако точное ее местоположение до сих пор было неизвестно. Иосиф Адзинба в своей работе называет эту крепость "Куатаниа-Сурки".

© Sputnik Археологи проводят раскопки близ села Хиацха

После Отечественной войны народа Абхазии археологические исследования в приграничном районе не велись. В советское же время политика Грузинской ССР ограничивала исследовательскую деятельность абхазских ученых в Галском районе, проводить здесь раскопки не разрешалось. Кроме того, исторические памятники уничтожались в результате сельскохозяйственной деятельности и строительства новых дорог.

Холмы, где экспедиции археологов удалось обнаружить средневековую крепость, в советские годы были террасированы для выращивания лимонов, здесь находилось цитрусовое хозяйство.

© Sputnik Схема крепости "Куатаниа-Сурки"

"Мы приехали проводить археологические раскопки у остатков стены протяженностью 300 метров, предположительно, соединяющей две башни Великой Абхазской стены, но благодаря информации, полученной от местных жителей, и опираясь на письменное упоминание Иосифа Адзинба, поняли, что это средневековая крепость Куатания-Сурки. Нами были зафиксированы с помощью GPS навигатора координаты всех сохранившихся участков крепости, ее стен и построек", - рассказал Дмитрий Счастный.

По предварительным подсчетам, площадь крепости составляет 3,5 гектара.

"Если предполагать, что у стен крепости также находилось и поселение, а это очевидно, то в совокупности площадь этой территории составляет около 20 гектаров", - подытожил Счастный.

© Sputnik Корреспондент Sputnik на раскопках в Галском районе

Будут ли продолжены раскопки в этом районе, пока неизвестно.

"Древняя крепость, построенная в эпоху средневековья, - часть истории не только Галского района, но и всей Абхазии", - говорит помощник главы администрации Галского района Тенгиза Инал-Ипа.

Инал-Ипа лично посетил место раскопок и принял в них непосредственное участие. Он считает, что необходимо продолжить археологические и реставрационные работы для предотвращения дальнейшего разрушения памятника. Кроме того, Инал-Ипа сказал, что памятнику нужно придать статус культурной достопримечательности.

© Sputnik Найденные во время раскопок останки

Группа археологов под руководством младшего научного сотрудника АбИГИ Шандора Кайтан готова провести масштабные исследования и восстановление памятника средневековья, однако для проведения этих работ необходимо найти источник финансирования, а его пока нет.

Десятидневные археологические раскопки в рамках проекта "Тайны Великой Абхазской стены" возле села Хиацха в Галском районе завершены. Было заложено четыре шурфа, в каждом из них были сделаны находки: древнее захоронение, пифосы, разрозненные части различных керамических сосудов, металлические изделия.

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