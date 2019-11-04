Сухумская школа № 2 возобновила работу

Второго мая 2019 года во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ученики сухумской средней школы №2 имени Пушкина вернулись в учебное заведение, рассказала директор учебного заведения Ирина Повирскер.

"Сегодня началась вторая четверть учебного года, все ученики перешли в один отремонтированный корпус, во втором корпусе отремонтирован третий этаж. Мы разместили все классы (всего в школе 41 класс – ред.), никто за пределами школы не остался, правда два класса начальной школы пошли в третью смену, но это временная мера", - подчеркнула директор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики Сухумской школы №2 вернулись в учебное заведение

В центральной части здания продолжаются восстановительные работы.

Также еще не отремонтирован спортзал, в котором сейчас складирован школьный инвентарь, уцелевший во время пожара и последовавшего за ним наводнения.

"Учеба идет параллельно со стройкой, фактически мы работаем на строительном объекте, мы постарались максимально отсечь детей от стройки, перекрыты все выходы к строительству. Временно на третий этаж второго корпуса дети поднимаются по пожарной лестнице, но ее максимально укрепили, подняли перила, так чтобы дети были в безопасности", - отметила Ирина Повирскер.

В школе уже работает столовая, уроки физкультуры до завершения ремонта спортзала будут проходить во дворе школы, когда погода будет позволять.

"Администрации школы пришлось немного потесниться, временно мы расположились в лабораториях физики и химии", - подчеркнула директор школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики Сухумской школы №2 вернулись в учебное заведение

После пожара в Сухумской школе №2 ученики продолжили учебный процесс в очно-заочной школе и частной школе "Альфа". Дети не скрывали своей радости, что вновь оказались в родном здании.

"Мы очень рады вернуться в нашу школу, потому что у нас не было таких хороших условий в вечерней школе. Сейчас мы в теплом, чистом, отремонтированном здании, и это подстегивает показывать хорошие результаты в учебе", - сказала школьница Ульяна Рожкова.

Здание сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально это была Сухумская женская прогимназия, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики Сухумской школы №2 вернулись в учебное заведение

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена Сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была переименована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа стала общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году Сухумская средняя школа №2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. В мае 2019 года в школе произошел сильный пожар, в результате сгорела крыша здания, кроме того, здание оказалось затоплено в результате тушения.

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