Ремонт с высоты: как восстанавливают здание сгоревшей сухумской школы

Восстановление Сухумской средней школы №2 продолжается, однако первоначальные прогнозы, что она откроет свои двери к началу учебного года, не оправдались.

У стен Сухумской школы №2 стоят строительные леса, идет укладка новой крыши.

Работы по восстановлению Сухумской средней школы №2 проводит Госкомпания "Абхазстрой".

По словам руководителя Управления капитального строительства Игоря Миквабия, вода, попавшая внутрь здания во время тушения пожара на крыше, испортила полы. Они требуют замены, поэтому открытие школы будет отложено до конца сентября.

Пока учащиеся будут ходить в очно-заочную школу и частную школу "Альфа". В первый класс во вторую школу в этом году пойдет 141 человек.

В 2008 году Сухумская средняя школа №2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров. Сегодня в школе обучаются 1250 учеников.

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