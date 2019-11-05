Уничтожили блокпост и построили шалаш: разведчики ЮВО отметили праздник в Абхазии

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках празднования Дня военного разведчика продемонстрировали гостям уничтожение блокпоста "боевиков" на плацу соединения, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Кроме того, в лесистой части полигона Гудаута разведчики базы организовали статический показ более 40 самодельных средств выживания в экстремальных условиях вдали от цивилизации: шалаши, двух- и односкатные чумы, силки и капканы для поимки диких животных", - говорится в сообщении.
Все средства были изготовлены из подручных материалов.
Например, при показе способов разведения костра специалисты разведки применили осколки от стеклянных бутылок, а также трение деревянной палочки о бревно.
Всего в праздновании Дня военного разведчика на базе приняли участие около тысячи человек – жены и дети военнослужащих, гражданские работники соединения и другие гости.
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