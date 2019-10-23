Шестьдесят колонн за лето: в ЮВО подвели итоги работы военной автоинспекции в Абхазии

Для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие российской военной автоинспекции с органами ГАИ Абхазии.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Инспекторы военной автомобильной инспекции Южного военного округа в Абхазии за лето сопроводили около 60 механизированных колонн, которые совершали марши в ходе учений, сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Безопасность дорожного движения обеспечивалась при проведении военнослужащими российской военной базы множества тактико-специальных, ротных и батальонных тактических учений в республике", - уточнили в пресс-службе.

Всего в ходе учений были задействованы более 500 единиц военной техники соединения, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили "Тигр" и КамАЗ.

"Особой нагрузкой для инспекторов ВАИ стало сопровождение колонн военной техники, совершающих марши по всей территории Абхазии – с Гудауты на полигоны Цабал, Нагвалоу и обратно", - отмечает пресс-служба Южного военного округа. Общая протяженность маршрутов, используемых для перемещения колонн военных машин, составила более 250 километров.

Для качественной организации безопасного движения войск на технике в населенных пунктах, на дорогах общего пользования и в районах, где проводились мероприятия учений, работали до 10 передвижных мобильных постов ВАИ.

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