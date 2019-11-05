Тайны почти раскрыты: начался второй этап исследования Великой Абхазской стены

"Сколько исследователей, столько гипотез. А если гипотеза доказана и не опровергнута, то она превращается в истину. В данный момент существует много гипотез касательно времени и авторства строительства Великой Абхазской стены, и они остаются на уровне проблем", - заявил доктор исторических наук и научный руководитель проекта Олег Бгажба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия, посвященной окончанию первого этапа проекта исследования Великой Абхазской стены.

Асмат Цвижба, Sputnik

"Глаза Губаза"



Часть раскопок группы абхазских археологов в рамках изучения тайн Великой Абхазской стены проходила в селе Хиацха Галского района. Еще в 2017 году местные жители показали исследователям стену "Глаза Губаза".

"Эта стена заинтересовала нас, потому что ее фрагменты схожи с фрагментами Великой Абхазской стены. К примеру, булыжная кладка с применением скрепляющего раствора из извести", - рассказал участник экспедиции, младший научный сотрудник АбИГИ Шандор Кайтан.

Всего за десять дней археологам удалось обнаружить в Галском районе характерные фрагменты строительной керамики, остатки древних пифосов и погребения, которые были повреждены в советское время. В ходе работ стало ясно, что исследователи имеют дело не просто с отдельно стоящей стеной, а целым крепостным комплексом.

"Материал интересен, датировать его сейчас без специальной обработки сложно, но предварительно можно сказать, что он относится к развитому средневековью. Сейчас нам нужно просто не спешить, у нас есть еще полгода на анализ этих фрагментов", - отметил Кайтан.

По словам младшего научного сотрудника АбИГИ Дмитрия Авидзба, такая масштабная экспедиция в Галский район стала первой за послевоенное время.

"Поэтому местные жители очень обрадовались, увидев нас, и выразили надежду, что подобные экспедиции будут приводиться систематически", - сказал он.

Впереди много открытий

Проводить раскопки археологам приходилось и в дождь. В раскопках им помогали местные жители, школьники Галского района, которые проводили расчистку территории. А самой младшей исследовательнице Злате Цугурян всего лишь шесть лет, но, по словам археологов, за несколько дней она успела выучить все необходимые термины.

"Находки, которые мы обнаружили, безусловно, ценны. Во время исследований мы их нашли больше, чем могли представить. И десяти дней для их изучения было совсем недостаточно, чтобы провести полноценные археологические исследования. Это можно назвать скорее небольшой плановой разведкой. Объем материала поражает", - подчеркнул Авидзба.

На этом работа археологов не закончена. Впереди еще две археологические поездки. В ноябре группа исследователей отправится в село Джгерда, где, по их данным, должна скрываться башня, которая располагается на самой вершине известняковой скалы.

"Зачастую можно услышать версии, что Великая Абхазская стена своим фасадом была направлена против северных земель, а дорога якобы всегда проходила с внешней стороны. Интересно, что именно на этом участке ситуация иная – видно, что фасад стены меняется то в одну, то в другую сторону, а сама башня контролирует дорогу с юга. Помимо башни, зафиксирована площадка, которая выполняла дозорную функцию", - рассказал Дмитрий Счастный.

После раскрытия тайн Джгердской башни, ученые отправятся в село Мачарка, где на участке у одного из местных жителей были найдены следы большого скопления керамических обломков. Ученые предполагают, что в недрах земли могут храниться и пифосы – большие керамические сосуды для хранения продовольствия.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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