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Судебный молоток и весы правосудия

Еще одна отсрочка: поправки о модернизации судов Абхазии вступят в силу в январе

© Depositphotos / Belchonock
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

К 1 ноября Минфин выделил Верховному суду 20 миллионов 376 тысяч рублей на оплату аванса за приобретение, доставку, установку аудио- и видеооборудования, а также обучение персонала и технической поддержки.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Парламент Абхазии вновь отложил вступление в силу поправок к закону "О судебной власти", современные технологии должны быть внедрены в судопроизводство с января 2020 года, сообщается на сайте Верховного суда.

"Постановлением Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия от 4 ноября 2019 года срок действия положений Конституционного закона "О судебной власти", касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио протоколирования отложено до 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Парламент постановил, что порядок и срок вступления в силу положений Конституционного закона "О судебной власти", касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, впредь будет определяться Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

"В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия "О судебной власти" неприменение аудио - или видеозаписывающего технического средства фиксации судебного заседания и распределение дел без специального технического средства влечет за собой недействительность судебного акта",  - отметили в суде.

Судебный молоток
© Fotolia / Andrey Burmakin
Реформа "цифрового" разлада: суды Абхазии могут прекратить рассмотрение дел

Работа над судебной реформой в Абхазии началась в июле 2012 года, когда была создана парламентская рабочая группа по работе над проектами законов Абхазии по судебной реформе.

В 2016 году были одобрены поправки - по новому закону весь судебный процесс должен сопровождаться аудио- и видеопротоколированием и обязательным использованием в судах судебно-информационной системы.

Вступление поправок в силу откладывалось несколько раз и в итоге было перенесено на июль 2019 года, однако и тогда осуществить цифровую реформу не удалось  - Минфин и Верховный суд разошлись в оценке суммы, которая потребуется для "цифрового" судопроизводства.

В итоге вступление поправок вновь перенесли, на этот раз на ноябрь. Из-за отсутствия необходимого оборудования или отсутствия персонала, который умеет использовать это оборудование, с ноября часть судов в Абхазии частично приостановила рассмотрение дел.

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