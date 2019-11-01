Часть судов Абхазии приостановила рассмотрение дел

Поправки в конституционный закон "О судебной власти" вступили в силу 1 ноября, согласно закону, суды теперь должны вести электронную документацию, а также видео- и аудиозаписи заседаний.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Районные суды Очамчыры и Гагры на время приостановили судебные разбирательства из-за отсутствия необходимого оборудования для аудио- и видеозаписи процесса, сообщили Sputnik представители судов.

Аппараты аудио- и видеофиксации судебных процессов, согласно поправкам к конституционному закону "О судебной власти", должны были появиться во всех судах Абхазии с 1 ноября.

По словам исполняющей обязанности председателя Гагрского районного суда Асиды Аргун, несмотря на отсутствие аудио- и видеорегистраторов, суд продолжает рассмотрение неотложных дел.

"Санкции, которые имеют сроки рассмотрения, мы не принимать и не рассматривать не можем. Но в протоколе мы указываем, что в связи с тем, что суд не оснащен оборудованием, мы не можем выполнять закон об аудио- и видеозаписи", - объяснила Асида Аргун.

В Галском районном суде отметили, что, несмотря на отсутствие необходимой техники, работают в обычном режиме.

"Но в принципе у нас нет такого потока людей, как в Сухуме, и сегодня никакие дела мы не рассматривали. Однако в таких обстоятельствах можно рассматривать только срочные дела", - отметили в суде.

Аудио- и видеофиксаторы появились в Гудаутском районном суде. Однако, по словам исполняющего обязанности председателя Гудаутского районного суда Бориса Аргун, в суде нет обученного персонала, который мог бы управлять новым оборудованием.

По словам Бориса Аргун, по имеющимся у него данным, проект закона "О судебной власти" с поправками должен быть одобрен Парламентом 10-15 ноября.

На модернизацию судебной системы Верховный суд запросил около 40 миллионов рублей, однако к июлю получил от Министерства финансов лишь шесть миллионов. По мнению Минфина, рыночная стоимость заказанного Верховным судом оборудования была сильно завышена. Верховный суд отрицает эту теорию.

По словам заместителя министра финансов Абхазии Саида Губаз, к 1 ноября Министерство финансов выделило Верховному суду 20 миллионов 376 тысяч рублей на оплату аванса за приобретение, доставку, установку аудио- и видеооборудования, а также обучения персонала и технической поддержки.

"Дальнейшее финансирование будет осуществляться по мере поступления соответствующих заявок от Верховного суда Абхазии", - добавил замминистра.

Пресс-служба Верховного суда Абхазии не стала комментировать ситуацию, как и Арбитражный суд и Сухумский районный суд республики.

Корреспонденту Sputnik не удалось дозвониться до представителей Гулрыпшского районного суда и Конституционного суда Абхазии.

Поправки в закон "О судебной власти", включающие в себя обязательное использование аудио- и видеопротоколирования во время судебного процесса, в июле были приняты Парламентом и одобрены президентом.

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