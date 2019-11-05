Рауль Хаджимба утвердил членов общественной палаты Абхазии

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении членов Общественной палаты Республики Абхазия, сообщается на сайте президента Абхазии.

Членами общественной палаты назначены:

Гарри Бигвава – Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона, руководитель общественной организации ветеранов "Абааш".

Сократ Джинджолия – государственный и общественный деятель Абхазии. В 1992 году стал заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, а в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии. С 1994 по 2002 годы был Спикером Народного Собрания Республики Абхазия. Сократ Джинджолия – член Общественной палаты Абхазии со дня ее основания.

Гульнара Кичба – Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость". В Абхазии она известна как социальный и политический деятель, который стал олицетворением образа мужественных матерей, она потеряла сына во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Игорь Лищенко – председатель ОО "Русская община Гагрского района "Славянский дом".

Елена Лабахуа – Член Центральной избирательной комиссии Абхазии с 2016 года. Доцент кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета.

Рита Лолуа – работает директором Рицинского реликтового национального парка с 2014 года. Была депутатом второго и четвертого созывов Парламента Абхазии.

Валерий Майромян – общественный деятель, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. Был депутатом Парламента Абхазии четвертого созыва.

Вадим Мироненко – с 2009 года председатель Союза казаков Абхазии Вадим Мироненко. Награжден Орденом мужества Абхазии, Орденом Маргелова России и за боевые заслуги в Новороссии.

Сергей Смыр – Декан юридического факультета, кандидат юридических наук. Работал председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии.

Альберт Тополян – В 1993 году - служил в рядах Вооруженных Сил Абхазии, во время грузино-абхазской войны, сформировал два армянских батальона в составе Вооруженных сил Абхазии. В послевоенный период был вице-спикером парламента и вице-премьером правительства.

Данил Убирия – член общественной палаты, заместитель председателя Партии экономического развития Абхазии.

Низам Хапат – предприниматель, член общественной палаты с 2015 года.

Руслан Хашиг – руководитель телекомпании "Абаза-ТВ", председатель Союза журналистов Абхазии.

До подписания указа, в ходе встречи с кандидатами в члены Общественной палаты по президентской квоте, глава государства обсудил с ними вопросы взаимодействия Общественной палаты с органами государственной власти, а также необходимости усиления роли Палаты.

"Вопросы, которые поднимались в Общественной палате, были очень важны. Взаимодействие власти и общества через призму работы Общественной палаты очень необходимо. Мы не раз встречались с членами Общественной палаты. Очень многие острые вопросы обсуждались именно там, начиная от вопросов государственного языка, отношений власти и оппозиции и многие другие. Я всегда готов к работе с Общественной палатой и говорить на любые темы, в том числе болезненные. Роль и значение Общественной палаты в жизнедеятельности государства нужно повышать", – сказал президент.

Глава государства также поддержал идею проведения нулевых чтений законопроектов, в которых могли бы принимать участие представители научных учреждений и Общественной палаты.

Общественная палата формируется из тридцати пяти граждан Республики Абхазия. Тринадцать членов Палаты утверждает президент, также туда входят еще одиннадцать представителей районов и городов и одиннадцать представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений.

Членом Палаты может быть гражданин Абхазии, достигший двадцати одного года.

Согласно закону, срок полномочий членов Общественной палаты истекает через 3 года со дня первого пленарного заседания Палаты.

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