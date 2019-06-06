Вопрос нацбезопасности: тему спорного жилья обсудили в Общественной палате

О том, какими способами граждане Грузии пытаются вступить в наследство в Абхазии, почему жилье ветеранов войны оспаривается в судах и какой законопроект готовят в Парламенте республики обсуждали в Общественной палате, подробности в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Жилищные тяжбы

Все члены Общественной палаты республики едины в том, что жилищный вопрос, а именно вступление в наследство, связанные с этим судебные тяжбы, законность передачи и оформления жилья остро стоит в Абхазии и носит характер национальной безопасности. Для наглядности участники встречи разобрали несколько жалоб, которые поступили в палату от жителей страны. Всего обращений было около ста.

Замсекретаря Общественной палаты Даниил Убирия сообщил, что им были обнаружены попытки отъема жилья у нынешних владельцев на основании документов о вступлении в наследство, выданных за пределами Абхазии, прежде всего, в Грузии.

"Мы беседовали с работниками прокуратуры по одному из таких дел. Меня шокировало то, что при рассмотрении вопроса о собственности граждан Абхазии международный закон о собственности обладает верховенством над всеми законами или распоряжениями", - отметил Убирия.

Первый и второй президенты Абхазии инструктивными письмами запретили прием таких документов, оформленных не в Абхазии. Убирия подчеркнул, что эти правила сегодня игнорируют.

Бывают случаи и подлога. Так, некая женщина, имея на руках документы о наследовании жилья в Сухуме, предоставила суду свидетельство о смерти отца – бывшего владельца жилья. На запрос в Грузию был получен ответ, что отец мнимой наследницы жив и здоров.

Еще одним аргументом для отказа в оформлении наследства на территории Абхазии участники дискуссии назвали случаи, когда владельцы жилья или же их наследники участвовали в войне против Абхазии или же предпринимали действия против государственности.

Неразбериха с собственностью коснулась и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

"Ветеран войны Эмма Инапшба судится с неким гражданином, который получил наследство от своей матери, умершей в Грузии. Документы на грузинском языке, вот свидетельство о смерти. Наследник повез эти документы в Россию, перевел их на русский язык и привез в Абхазию. Почему-то у нас эти документы приняли в производство. Начинаются судебные тяжбы с ветераном войны, которая и так больная и у которой пытаются отсудить недвижимость", - рассказал участник встречи Зураб Зухба.

Другой ветеран Анатолий Ласария оспаривает право на недвижимость с женщиной, чей муж в период войны в Абхазии, согласно информации СГБ республики, числился в грузинской городской обороне и был убит в 1992 году при освобождении Гагры. Ее сын покинул республику во время операции по освобождению Гагры Абхазской армией. Дочь, по оперативным данным СГБ Абхазии, - гражданка Грузии.

"Она предоставила справку о том, что ее муж скоропостижно скончался и это дает ей право вступить в наследство. Фактически она скрыла факт, что ее муж был убит, и умолчала у нотариуса о том, что он воевал. В итоге она получает абхазский паспорт и живет в Гагре в своей квартире", - рассказал Зухба.

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По его мнению, женщина в будущем может передать жилье в наследство своему сыну, который воевал против Абхазии или же дочери – гражданке Грузии.

Восполнить пробел

В законодательстве Абхазии много пробелов, связанных с имущественными вопросами, такое мнение выразили члены Общественной палаты и гости. Депутат Народного Собрания Натали Смыр считает, что при рассмотрении подобных тем должны присутствовать представители прокуратуры и Министерства юстиции Абхазии.

"От имени депутатов могу сказать, мы возмущены работой судей. Я была приглашена на одно из заседаний по имущественному вопросу. Знаете, просто правовая вакханалия. Что хочу, то и ворочу. И это совместно с нотариатом. Насколько я знаю, сухумский архив сгорел во время войны, а в Эшере был разбомблен. Тогда откуда берутся архивные справки? Представляют дубликат на основании оригинала, которого нет", - отметила Смыр.

Парламентарий также предложила членам Общественной палаты отслеживать решения, вынесенные квалификационной комиссией, которые, по ее мнению, не всегда объективны.

"Существует корпоративная этика. Судьи судей не судят", - сказала Смыр и попросила прощения за тавтологию.

Член палаты Мизан Хапат поделился собственным опытом, когда его имущество перешло в чужие руки. В послевоенные годы его друзья подарили ему магазин со всеми документами, подтверждающие его права владельца. Несколько лет у Хапат не было возможности запустить магазин, и объект простаивал.

"Когда у меня улучшилось положение, я решил заняться этим магазином. Пришел туда и увидел, что там кто-то работает. В итоге я узнал, что после меня этот магазин продали, потом передали еще кому-то, и это при том, что у меня на руках были все документы", - рассказал Хапат.

По его версии, один из чиновников сделал документы о том, что репатриант уехал в Турцию с концами, что позволило передать объект другому человеку.

Депутат Парламента Абхазии Рауль Лолуа сказал, что в Гражданском кодексе республики прописана норма, которая лишает участников боевых действий против суверенитета Абхазии или тех, кто оказывал содействие врагу, права наследования на территории республики. В эту категорию могут подпадать не только этнические грузины.

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"Мы в первом чтении в Народном Собрании дополнили эту статью тем, что право наследования запрещается и родственникам людей, которые боролись против независимости суверенитета Абхазии. Теперь надо правильно юридически оформить, кто входит в круг родственников", - сказал Лолуа.