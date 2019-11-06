Рауль Хаджимба подписал указы о назначении глав госкомитетов и Минпросвещения

Указы о назначении руководителей четырех госкомитетов и одного министерства подписаны Раулем Хаджимба в среду 6 ноября.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 6 ноября сделал ряд назначений, сообщает пресс-служба главы государства.

Министром просвещения Абхазии назначен Адгур Какоба, председателем Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору - Гарри Саманба, председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации - Вахтанг Пипия, председателем Госкомитета по языковой политике - Батал Хагуш, председателем Госкомитета по статистике - Кама Гогия.

Ранее глава государства подписал указ о назначении вице-премьера Даура Аршба, премьер-министра республики Валерия Бганба, министра обороны Мираба Кишмария, министра внутренних дел Гарри Аршба и министра иностранных дел Даур Кове.

На пост председателя Государственного таможенного комитета был назначен Гурам Инапшба, исполняющим обязанности главы администрации Сухума стал бывший депутат Парламента Кан Кварчия.

Кроме того, ранее на должности министра культуры Абхазии назначена Эльвира Арсалия, министра демографии и репатриации - Беслан Дбар, вице-премьером и министром финансов стал Джансух Нанба, министром здравоохранения и социального обеспечения - Тамаз Цахнакия. Министерство по налогам и сборам республики возглавил Даур Курмазия, главой Госкомитета по курортам и туризму стал Автондил Гарцкия, Госкомитет по сельскому хозяйству возглавил Амиран Какалия. Министром по чрезвычайным ситуациям республики назначен Лев Квициния.

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