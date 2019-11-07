Минэкономразвития России профинансирует абхазо-российский деловой форум

Проведение межрегиональных форумов и конференций с рядом стран ближнего зарубежья будет регулярно финансироваться Министерством экономического развития России.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился регулярно финансировать, начиная с 2020 года, проведение межрегиональных форумов и конференций с рядом стран ближнего зарубежья - Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение о финансировании, начиная с 2020 года, на ежегодной основе за счет средств федерального бюджета проведения российско-абхазского делового форума, российско-азербайджанского межрегионального форума, российско-армянского межрегионального форума, российско-киргизской межрегиональной конференции, конференции по межрегиональном сотрудничеству России и Таджикистана, форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном", - сказано в распоряжении.

Финансировать данные расходы поручено Минэкономразвития России.

Абхазо-российский деловой форум стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации. В рамках форума было подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения.

В 2018 году на деловом форуме впервые был проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций.

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