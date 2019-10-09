Глава Минкавказа: Абхазия всегда может рассчитывать на помощь России

Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев, выступая на торжественной церемонии инаугурации президента Абхазии, сообщил, что в рамках российско-абхазской помощи уже намечены следующие шаги по развитию социальной сферы и коммунальной инфраструктуры республики.

Торжественная церемония вступления президента Абхазии в должность прошла в Сухуме 9 октября.

На инаугурацию приехали официальные делегации из дружественных Абхазии стран. Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, обращаясь к главе республики, отметил высокую оценку работы Рауля Хаджимба на посту президента Абхазии.

"Граждане республики повторно доверили вам судьбу Абхазии на ближайшие пять лет. Это и есть высокая оценка работы", - сказал Чеботарев.

Глава Минкавказа отметил, что Хаджимба в тесном сотрудничестве с Правительством России, в частности, с Минкавказа России, всегда принимает личное участие в решении всех вопросов социально-экономического развития республики.

"Залогом успешного развития и успешного взгляда в будущее для каждого жителя Абхазии становятся новые объекты социальной инфраструктуры. Благодаря слаженной работе абхазской и российской сторон, в текущем году распахнут двери два детских сада и четыре школы в Абхазии, на базе обновленной больницы для населения станет более доступной медицинская помощь. А в планах уже следующие шаги по развитию социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Сделано многое, но необходимо сделать еще больше. И в этой работе Абхазия всегда может рассчитывать на Россию и, в частности, на Министерство по делам Северного Кавказа", - подчеркнул Сергей Чеботарев.

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