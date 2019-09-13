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Военный парад в Абхазии

Медведев одобрил проект по финансированию модернизации армии Абхазии

© Sputnik / Владимир Попов
В Абхазии
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Соглашение о модернизации Вооруженных сил Абхазии в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве подписали в августе Мираб Кишмария и Сергей Шойгу.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Правительство России одобрило проект по финансированию модернизации абхазской армии, сообщается на сайте системы официального опубликования правовых актов.

"Одобрить представленный Министерством обороны Российской Федерации, согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованным федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный абхазской стороной проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики", - говорится в сообщении.

Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Фактор сдерживания: Кишмария и Шойгу подписали очередное соглашение
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно закону, предложения о подписании этого Соглашения будут представлены президенту России Владимиру Путину.

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

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Теги:
Дмитрий Медведев, соглашение, Россия, Абхазия


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