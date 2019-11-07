20:29 07 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.73
  • EUR70.55
Поиск

Нацбанк Абхазии выпустил три новые памятные монеты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
140 0 0
Sputnik Абхазия

Памятные монеты "Таиф Аджба", "Сергей Багапш" и "Ефрем Эшба" выпущены в обращение Национальным банком Абхазии с 6 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Таиф Аджба", "Сергей Багапш"  и "Ефрем Эшба", сообщил Sputnik  заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Леон Пилия.

Памятные монеты входят в серию "Выдающиеся личности Абхазии" и выполнены из серебра 925 пробы, номинал монет – 10 апсаров.

Монета "Таиф Аджба", выпущенная тиражом в 100 штук, посвящена 80-летию со дня рождения поэта. Художник Батал Джапуа изобразил на левой части монеты портрет писателя в анфас, на правой части выгравированы строки из стихов поэта на абхазском языке.

 К 70-летию второго президента Абхазии Сергея Багапш Нацбанк республики выпустил 1000 памятных одноименных монет. На монете, отчеканенной на Московском монетном дворе, изображен портрет Багапша, его имя и даты пребывания в должности.

  • Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии

Автор рисунка -  абхазский художник Руслан Габлия.

Тиражом в 100 экземпляров к 125-летию политика и дипломата вышла также монета "Ефрем Эшба". На монете изображен портрет Эшба в полуанфас, его автограф и даты жизни. На заднем плане символы сталинских репрессий - кирпичная стена и сложенный в форме пятиконечной звезды коридор. Автор рисунка – Тимур Кайтан.

Монеты выпущены в обращение 6 ноября 2019 года. С 15 ноября цена в Сбербанке на памятные монеты "Сергей Багапш" составит – восемь тысяч рублей, "Ефрем Эшба" и "Таиф Аджба" - семь тысяч рублей.

Читайте также:

По теме

Выйти за рамки: семь новых монет выпустит Нацбанк Абхазии до конца 2019 года
Угроза национальной безопасности: ЦСИ оценил состояние экономики Абхазии
Абхазские апсары были представлены на выставках в Турции
Теги:
Беслан Барателия, Национальный банк Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Почетный караул и военный оркестр: марш на Красной площади в память о параде 1941 года
Праздник урожая по-армянски: как отметили "Амшен" в селе Яштуха
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться