Нацбанк Абхазии выпустил три новые памятные монеты

Памятные монеты "Таиф Аджба", "Сергей Багапш" и "Ефрем Эшба" выпущены в обращение Национальным банком Абхазии с 6 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты "Таиф Аджба", "Сергей Багапш" и "Ефрем Эшба", сообщил Sputnik заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Леон Пилия.

Памятные монеты входят в серию "Выдающиеся личности Абхазии" и выполнены из серебра 925 пробы, номинал монет – 10 апсаров.

Монета "Таиф Аджба", выпущенная тиражом в 100 штук, посвящена 80-летию со дня рождения поэта. Художник Батал Джапуа изобразил на левой части монеты портрет писателя в анфас, на правой части выгравированы строки из стихов поэта на абхазском языке.

К 70-летию второго президента Абхазии Сергея Багапш Нацбанк республики выпустил 1000 памятных одноименных монет. На монете, отчеканенной на Московском монетном дворе, изображен портрет Багапша, его имя и даты пребывания в должности.

Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук

Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Памятные монеты, реализуемые Нацбанком Абхазии

Автор рисунка - абхазский художник Руслан Габлия.

Тиражом в 100 экземпляров к 125-летию политика и дипломата вышла также монета "Ефрем Эшба". На монете изображен портрет Эшба в полуанфас, его автограф и даты жизни. На заднем плане символы сталинских репрессий - кирпичная стена и сложенный в форме пятиконечной звезды коридор. Автор рисунка – Тимур Кайтан.

Монеты выпущены в обращение 6 ноября 2019 года. С 15 ноября цена в Сбербанке на памятные монеты "Сергей Багапш" составит – восемь тысяч рублей, "Ефрем Эшба" и "Таиф Аджба" - семь тысяч рублей.

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