Барателиа: открытие музея денег в Абхазии вызвало бурную реакцию в Грузии

Председатель Нацбанка сообщил, что в музее денег Абхазии будут представлены не только древние и современные монеты, но и денежные знаки, которые использовались на территории страны на протяжении всей ее истории, материалы, отражающие процесс эмиссии денег. Коллекция эта будет систематически пополняться.

"В каждой стране при центральных банках существует музей денег. Ведь центральный банк – это не просто хранилище или касса, это государственный институт. Мы один из органов независимого государства. Естественно, такой музей должен быть при банке вне зависимости от того, является он публичным, открытым или закрытым. Во многих странах музеи закрытые, то есть задачей музея является собрание всех денег, которые ходили на территории данной страны, денег, которые печатаются нацбанком. Государство не может не иметь хранилища и фондов, которые демонстрируют историю страны. Мы эту задачу тоже решаем. Но в отличие от других центральных банков, мы решили пойти дальше и сделать музей открытым для граждан Абхазии, для туристов. Потому что помимо задач коллекционирования и накопления фондов, одной из главных задач музея, нам видится, приобщение наших граждан к истории, к знаниям о своей стране, а также популяризация истории Абхазии среди гостей страны", - рассказал Барателиа.

Глава Нацбанка подчеркнул, что несмотря на то, что вход в музей будет платным, этот проект не носит коммерческий характер и Нацбанк республики не ставит перед собой цель зарабатывать на этом деньги.

"В принципе, это будет самоокупаемый проект, но мы не ставим перед собой такую задачу – она носит историческую и политическую цель. Именно по этой причине открытие у нас музея вызвало бурную реакцию среди грузинских коллег. Они понимают, что этот проект направлен на очередное заявление о том, что у нас богатая и древняя история", - уверен Барателиа.

Открытие музея денег Абхазии запланировано на конец декабря 2019 года.

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