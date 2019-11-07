Закон и непорядок: что изменилось на столичном рынке после инспекции главы города

В среду 6 ноября исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия провел инспекцию на столичном рынке. Корреспондент Sputnik провел свою "ревизию" и узнал, какие "наказы" нового мэра были выполнены, а что владельцы объектов решительно проигнорировали.

Асмат Цвижба, Sputnik

Первые дни пребывания в должности исполняющий обязанности главы администрации Сухума решил посвятить проверке объектов на соответствие санитарным, законным и эстетическим нормам.

В среду мэр города посетил столичный рынок и сделал ряд замечаний - дал поручение убрать палатки с проезжей части, снять незаконные рекламные вывески, запретить парковку автомобилей в непредусмотренных для этого местах и убрать товар с тротуаров.

Закон и непорядок

На следующий день после визита Кварчия ситуация с хаотичной парковкой улучшилась. Несмотря на то, что к утру автомобилисты по привычке парковались по обе стороны проезжей части, уже через несколько часов одна сторона дороги была практически полностью свободна. Машины выстроились в ряд на специально выделенных парковочных местах.

© Sputnik Сухумский рынок

Сложнее новым правилам подчиняются владельцы торговых точек, расположенных с внешней стороны рынка. Исполняющий обязанности главы администрации дал им поручение убрать товар с тротуаров и не создавать препятствия для пешеходов.

"А что нам делать, скажите? Куда убрать товар? Мы не можем перестать торговать, ведь никто не накормит наших детей за нас. Это наш основной заработок, хоть и небольшой", - объяснила женщина, чей товар все еще "красуется" на тротуаре.

Некоторые из торговцев решили пойти на компромисс с властью и освободили лишь часть тротуара. По их мнению, пешеходная часть, которая прилегает к их торговым точкам, принадлежит им, так как они исправно платят за нее аренду и даже успели построить навесы.

Сухумский рынок © Sputnik

Сухумский рынок © Sputnik

Сухумский рынок © Sputnik 1 / 3 © Sputnik Сухумский рынок

"Но, если потребуют убрать, мы готовы, никаких проблем", - уверили нас.

Есть на рынке и законопослушные владельцы объектов, которым хватило и одного замечания мэра.

Пока на своем незаконном месте остаются и рекламные вывески, призывающие покупателей воспользоваться услугами парикмахера, приобрести мебель или сходить на концерт звезд Северного Кавказа.

Внутренние проблемы

Во внутренней части рынка о замечаниях нового главы администрации и не слышали. Здесь вдоль пешеходных дорожек все так же торгуют фруктами, строительными материалами, книгами, вещами, косметикой и многим другим. Товар можно найти на любой вкус и спрос.

© Sputnik Сухумский рынок

"Нет, нам еще ничего не говорили и не просили отсюда уходить. Мы не первый день и даже не первый год здесь торгуем, нам удобно. У людей товар на виду и спрос больше. Но, если нас переместят на первый этаж старого рынка, мы будем не против", - рассказала продавец зелени Гаяна.

Уровень соблюдения продавцами санитарных норм вызывает много вопросов. На открытых прилавках лежат сыры, молоко, куры и говядина. По соседству на улице продают и чистят рыбу.

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