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Из Чувашии, Мордовии и Марий Эл: новобранцы ЮВО прибыли в Абхазию

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Военнослужащих разместили на военной базе в городе Гудаута, новобранцы будут жить в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и кондиционерами.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Первые группы российских новобранцев осеннего призыва 2019 года, прибыли в подразделения военной базы Южного военного округа в Абхазии и приступили к освоению курса общевойсковой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На начальном этапе военной службы в классах специальной подготовки и на полигонах соединения новоиспеченные солдаты изучат общевоинские уставы, тактико-технические характеристики стрелкового оружия и боевых машин. Каждый военнослужащий сдаст нормативы по физической и тактической подготовке, а по завершении курса будет приведен к военной присяге", - говорится в сообщении.

© Foto / Пресс-служба ЮВО
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Новобранцы были призваны военными комиссариатами Чувашской Республики, республик Мордовия и Марий Эл. В воинскую часть они прибывали железнодорожным и авиационным транспортом.

"С молодым пополнением, прибывшим в соединение, работали психологи: было проведено специальное анкетирование и тестирование для определения уровня морально-психологического состояния военнослужащих", - отметили в пресс-службе.

Всего в рамках текущего осеннего призыва в соединение прибудут более 200 молодых солдат.

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Теги:
ЮВО


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