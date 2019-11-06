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Амиран Лагвилава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лагвилава о ценах Кабмина Абхазии на цитрусы: мало общего с рыночной ценой

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Sputnik Абхазия

Руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава в эфире радио Sputnik Абхазия сказал, что, несмотря на установленные Кабмином республики цены на цитрусовые, их определяет рынок.

Кабинет министров Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года. Согласно проекту постановления, цена за один килограмм мандаринов и апельсинов – 19 рублей 50 копеек. Цена за один килограмм лимонов установлена на уровне 20 рублей.

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Кабинет министров Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые

"Это некий индикатив, который принимается Кабинетом министров и имеет мало общего с настоящей ценой. Это как биржевой товар, то есть цена может подниматься и опускаться. Цена, установленная Кабмином страны, она мало что имеет общего с настоящей ценой на цитрусовые на рынке, то есть цену определяет рынок. Если большой урожай, то соответственно есть некий переизбыток, цена идет вниз, если его немного, цена будет ползти вверх. Это не совсем та цена, на которую нужно ориентироваться. Всегда можно будет найти и при высокой цене, и при низкой цене, крайность. Обязательно найдется тот производитель, который будет готов расстаться со своими мандаринами за 8 рублей, 10 или 15 рублей, и наоборот", - сказал Лагвилава в эфире радио.

По словам руководителя Госкомпании "Абхазпродэкспорт",  в этом году в Абхазии ожидается от 20 до 27 тысяч тонн урожая цитрусовых. Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Кабинет Министров Абхазии, мандарины


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