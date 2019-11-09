16:26 09 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.73
  • EUR70.42
Поиск
Давид и Эмилия Терзян

Артисты из Абхазии выступили в кафедральном соборе Брюсселя

© Facebook: Сухумское Музыкальное Училище Им.А.Чичба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5120
Sputnik Абхазия

Благотворительный концерт с участием абхазских исполнителей прошел в Соборе святых Михаила и Гудулы в Брюсселе 7 ноября.

СУХУМ, 9 ноя –Sputnik, Асмат Цвижба. Дирижер Государственного оркестра Абхазии Давид Терзян и юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба выступили на благотворительном концерте в Кафедральном соборе Брюсселя, сообщила Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

"Конечно же, это очень престижное мероприятие. Впервые в истории Абхазии дирижер и скрипачка принимают участие в таком концерте в центре Европы, в огромном кафедральном соборе", - сказала Бжания.

По словам Бжания, в рамках концерта Эмилия представила произведения Иоганна Баха и Антонио Вивальди. Также скрипач, профессор Брюссельской консерватории Тигран Майтесян сыграл четыре концерта музыкального произведения "Времена года", а дирижер Давид Терзян выступил совместно с оркестром "Mind Speller".

"Нас переполняет восторг и гордость за то, что маленькая Абхазия представила себя на таком профессиональном уровне", - отметила Бжания.

Для юной скрипачки Эмилии Терзян, студентки первого курса Сухумского музыкального училища выступление в Брюсселе стало не первым за пределами родины. В 2018 году артистка была удостоена гран-при инструментально-вокального конкурса "Восходящие звезды" в Риге и стала лауреатом первой степени на музыкальном фестивале "Музыка мира" в Израиле, а также  лауреатом международного конкурса "Ночь в Мадриде".

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Праздник "Амшен", "Сердце Сибири" и бодибилдинг в бикини: самые яркие фото недели
Спутник_Берлинская стена, на тридцать лет разделившая немецкий народ. Архив
Как жила разделенная Германия: архивные кадры Берлинской стены
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться