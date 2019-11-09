Артисты из Абхазии выступили в кафедральном соборе Брюсселя

Благотворительный концерт с участием абхазских исполнителей прошел в Соборе святых Михаила и Гудулы в Брюсселе 7 ноября.

СУХУМ, 9 ноя –Sputnik, Асмат Цвижба. Дирижер Государственного оркестра Абхазии Давид Терзян и юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба выступили на благотворительном концерте в Кафедральном соборе Брюсселя, сообщила Sputnik директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.

"Конечно же, это очень престижное мероприятие. Впервые в истории Абхазии дирижер и скрипачка принимают участие в таком концерте в центре Европы, в огромном кафедральном соборе", - сказала Бжания.

По словам Бжания, в рамках концерта Эмилия представила произведения Иоганна Баха и Антонио Вивальди. Также скрипач, профессор Брюссельской консерватории Тигран Майтесян сыграл четыре концерта музыкального произведения "Времена года", а дирижер Давид Терзян выступил совместно с оркестром "Mind Speller".

"Нас переполняет восторг и гордость за то, что маленькая Абхазия представила себя на таком профессиональном уровне", - отметила Бжания.

Для юной скрипачки Эмилии Терзян, студентки первого курса Сухумского музыкального училища выступление в Брюсселе стало не первым за пределами родины. В 2018 году артистка была удостоена гран-при инструментально-вокального конкурса "Восходящие звезды" в Риге и стала лауреатом первой степени на музыкальном фестивале "Музыка мира" в Израиле, а также лауреатом международного конкурса "Ночь в Мадриде".

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