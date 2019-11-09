Десять литров помощи: организаторы подвели итоги акции "Открытая ладонь"

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В рамках донорской акции "Открытая ладонь" было получено примерно десять литров крови, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия заведующая лабораторией Республиканской больницы Инга Шакая.

В донорской акции, организованной Центральным банком крови Республиканской больницы совместно с движением "Открытая ладонь", приняли участие 22 донора, включая активистов организации и сотрудников МВД Абхазии. По словам Шакая, в основном донорами стали лица с первой и второй группой крови, но среди волонтеров оказались и обладатели редких групп.

"Конечно же, акция не настолько масштабная, чтобы заполнить Центральный банк плазмой на длительный срок, так как ежесуточный оборот довольно большой. Чтобы создать резервный запас, нужно большое количество людей. Ежемесячно мы выдаем до 120-140 единиц эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы. Однако для того, чтобы иметь резервные запасы крови, нужно иметь и специальное оборудование для консервации, которого у нас нет. Допустимое хранение у нас до 35 суток, после чего материал утилизируется ", - добавила она.

Шакая отметила, что по международным требованиям на 1000 человек в стране необходимо иметь 40-60 доноров. Максимальное количество зарегистрированных доноров в Центральном банке крови Абхазии 1700 человек, в среднем на 1000 человек в Абхазии приходится 15-16 доноров.

По словам заведующей лабораторией, для стимуляции донорства в Абхазии необходим специальный закон, защищающий права доноров и предусматривающий социальные льготы, так как в основном донорство рассчитано на молодежь и людей среднего достатка.

"Необходима и агитация. Если привлекать людей к донорству, необходимо, чтобы от лиц, которые пользуются в государстве уважением, звучали слова с "трибун"", - добавила Шакая.

Благотворительный донорский марафон "Открытая ладонь" проходит в Абхазии в седьмой раз. Цель марафона – привлечение внимание общественности к проблеме нехватки донорской крови в республике.

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