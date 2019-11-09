"Берег неба" на "Сцене без границ": Абхазский театр победил в Алании

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Коллектив Абхазского государственного драматического театра победил в номинации "Лучший актерский ансамбль" на Международном фестивале национальных театров во Владикавказе, рассказал в интервью Sputnik Абхазия гендиректор театра Нодар Чанба.
На фестивале Абхазский государственный театр представил спектакль "Берег неба" в постановке режиссера Валерия Кове.
Нодар Чанба рассказал, что приглашение участвовать в этом культурном мероприятии было принято с радостью. Абхазский театр выступает на этом фестивале с первых лет его проведения. В этот раз, по словам гендиректора, труппа представила спектакль, который вскоре увидят и абхазские зрители.
"Хочется поблагодарить жюри, члены которого приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, за оценку нашего труда. Впереди у нас большие цели и планы, а в ноябре мы примем участие в еще одном фестивале в Нальчике, где также представим "Берег неба". Надеюсь, нас и там примут с радостью", - отметил Чанба.
Девятый международный фестиваль национальных театров "Сцена без границ" организован при поддержке Министерства культуры и Союза театральных деятелей России. В нем приняли участие театры из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкесской республики, Южной Осетии и Абхазии.
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