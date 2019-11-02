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Восстановить "Берег неба": как Абхазский театр готовится к новому старому спектаклю

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Sputnik Абхазия

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба восстановил спектакль "Берег неба" режиссера Валерия Кове.

Репетиции вновь восстановленного спектакля "Берег неба" по мотивам произведения итальянского писателя и сценариста Тонино Гуэрры в Абхазском драмтеатре идут с 20 октября.

Репетиция спектакля Берег неба в Абхазском драматическом театре
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхаздрам планирует показать этот спектакль на фестивале во Владикавказе и Нальчике. Для подготовки к спектаклю актерам пришлось досрочно выйти на работу из отпуска.

"Берег неба" поставил режиссер Валерий Кове 15 лет назад. Спектакль с самого начала имел успех среди зрителей, но долгой сценической жизни не получил – в театре начался ремонт.

В октябре 2019 года руководство Абхазского драматического театра решило восстановить спектакль специально к фестивалю "Сцена без границ" во Владикавказе.

Премьера спектакля в Абхазском госдрамтеатре состоится 19 ноября. "Берег неба" по мотивам произведения Тонино Гуэрры рассказывает о жизни пожилых людей, живущих на отшибе, в деревне.

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Теги:
Абхазский драматический театр


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