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Две сотни гектаров леса горит на Сухумском перевале

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Абхазские спасатели ведут переговоры с российскими коллегами о привлечении авиации для тушения крупного лесного пожара.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. На Сухумском перевале со стороны села Псху произошел пожар, пламя охватило около 150 - 200 гектаров леса, протяженностью примерно два километра, сообщил Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимур Квициния.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября.

Квициния уточнил, что горит лес. Огонь движется в сторону Гудаутского района.

"Вчера сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху подошли к месту возгорания, но своими силами они ничего сделать не могут. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии вчера провел облет над этой территорией и оценил масштабы пожара. Насколько мне известно, сейчас ведутся переговоры с российскими спасателями для использования их авиации в тушении пожара", - отметил Тимур Квициния.

Он уверен, что причина возгорания – это человеческий фактор. Жилых домов вблизи пожара нет. 

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Теги:
Псху, лесные пожары, пожар


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