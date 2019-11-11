Сухумский бассейн заработает весной 2020 года

Объект был передан в аренду фирме "Аквастройинвест" администрацией города Сухум в 2008 году, строительные работы должны были быть закончены к 2011 году.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Строительство сухумского бассейна будет закончено к 20 марта 2020 года, рассказал Sputnik директор общества с ограниченной ответственностью "Аквастройинвест" Омар Сангулия.

"К данному моменту проведен демонтаж старого комплекса, проложены дренажные трубы, выведены трубы на основное техническое помещение, где будут расположены насосы и фильтры, ведутся отделочные работы, строительство раздевалок и душевых, а также реставрация трибун. Все эти десять лет мы не приостанавливали ремонтно-восстановительные работы. Сейчас нам осталось укрепить дно бассейна и провести электросети для подогрева воды", - рассказал он.

© Sputnik Акоп Кущян Ремонт сухумского бассейна

По словам Омара Сангулия, восстановление сухумского бассейна обойдется в 20 миллионов рублей.

"Все три года, с 2008-го по 2011-й, мы просили правительство оказать помощь в предоставлении банковского кредита. Были даны обещания, но получалось так, что документы до банков не доходили. Сейчас с финансированием дела обстоят лучше, мы финансируем себя сами и уже освоили треть суммы ", - объяснил Сангулия.

До 1992 года в Абхазии функционировали два бассейна – в Сухуме и в городе Ткуарчал, которые были разрушены во время Отечественной войны народа Абхазии. С тех пор возобновить работу бассейнов не удавалось.

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