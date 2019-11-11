Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы за попытку контрабанды наркотиков в Абхазию

Дело о контрабанде и незаконном хранении метадона и кокаина рассмотрит Адлерский районный суд города Сочи.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина России, обвиняемого в контрабанде наркотических средств в Абхазию.

"По версии следствия, Х. в мае текущего года в Санкт-Петербурге за 38,5 тысяч рублей приобрел у неустановленного следствием лица наркотические средства - более 20 граммов метадона и около 1 грамма кокаина, после чего в тот же день прилетел авиарейсом в Сочи, из аэропорта приехал к постоянному пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации "Адлер", намереваясь пройти на территорию Республики Абхазия", - говорится в сообщении Краснодарской прокуратуры.

Когда мужчина подошел к кабине паспортного контроля контрольно-пропускного пункта, то был подвергнут личному досмотру, проведенному сотрудниками Пограничного управления ФСБ. В ходе досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Свою вину гражданин признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно Уголовному кодексу России, обвиняемому грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

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