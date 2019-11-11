Заряд солнцем и плата по счетам: как Абхазии сэкономить электроэнергию

11 ноября в мире отмечают Международный день энергосбережения. О том, когда в Абхазии начнут экономить электричество и что для этого нужно сделать, Sputnik Абхазия рассказал глава филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Солнечные батареи и светодиодные лампы могут помочь сэкономить электроэнергию в Абхазии, считает директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

Он подчеркнул, что вопросу энергосбережения в современном мире уделяется пристальное внимание. В разных странах крупные компании стараются производить технику и приборы с все меньшим потреблением электроэнергии. Одно из направлений энергосбережения – это альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи, ветряные электростанции.

"В нашей стране, в виду того что тариф на электроэнергию низкий, эти технологии не распространены, однако солнечные батареи у нас тоже встречаются. Например, они есть в некоторых гостиницах Гагры. Это делается, в первую очередь, не для экономии денег, так как содержать солнечные батареи не дешевое удовольствие, а для стабильного энергоснабжения, с которым у нас проблемы на протяжении многих лет", - отметил Лазба.

Для экономии электроэнергии Лазба посоветовал использовать светодиодные энергосберегающие лампы. По его словам, несмотря на то, что они в разы дороже привычных ламп накаливания, энергосберегающие лампы себя со временем окупают.

Светодиодные энергосберегающие лампы потребляют примерно семь-восемь ватт, что примерно в 10 раз меньше их предшественников.

"Условно говоря, если в доме установлено десять энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, то в конце месяца это сэкономит около 20% электроэнергии. Проблема в отсутствии приборов учета, потому и стремления к экономии в нашей стране нет. Пока на потребителей не будут влиять тарифы и их оплата не станет финансовым обременением, к сожалению, отношение к этому не изменится", - подчеркнул он.

На сегодняшний день тариф на электричество для физлиц в Абхазии - 40 копеек за один киловатт-час, однако оплачивают электричество около 35% потребителей. Обычно к концу года число добросовестных плательщиков увеличивается до 40%, но в этом году эта цифра может быть ниже примерно на 2-3%, прогнозируют в "Энергосбыте".

Для юридических лиц тариф установлен в размере 85 копеек за один киловатт-час. Лазба добавил, что эта категория клиентов оплачивает электроэнергию стабильно.

По мнению Инала Лазба, потребители будут стремиться к экономии, если в Абхазии удастся наладить современную систему контроля и учета электроэнергии.

В феврале 2019 года "Энергосбыт" приостановил предоставление льгот по электроэнергии в связи с перерегистрацией абонентов. Главная цель этой работы заключалась в том, чтобы оптимизировать количество клиентов, пользующихся льготными тарифами, и отсечь от льгот тех, кому они по закону не полагаются.

Лазба отметил, что в списке льготников изначально было чуть больше 13 тысяч человек, к завершению этой работы их количество сократится вдвое.

"Мы видим, что база претерпела определенные обновления, и теперь у нас корректное количество льготников, чьи права подтверждены официальными документами. По нашим данным, около шести тысяч абонентов не должны были пользоваться льготными тарифами, и этот пробел в работе базы ликвидирован", - рассказал Лазба, отметив, что работа по корректуре списка почти завершена.

Директор "Энергосбыта" уверен, что существенно поднять собираемость по электроэнергии возможно только при помощи целевой государственной программы по установке приборов учета электроэнергии, соответствующий законопроект разрабатывается в Кабинете министров Абхазии.

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