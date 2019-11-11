Сказки, передачи, книги: Хаджимба провел совещание по развитию абхазского языка

На совещании у президента обсудили, как заинтересовать молодежь в изучении государственного языка, а также какие проекты необходимы для популяризации абхазского.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам развития государственного языка, сообщается на сайте главы государства.

"В ходе встречи обсуждались пути развития и актуальные проблемы государственного языка Республики Абхазия. Глава государства отметил необходимость усиления работы по обучению абхазскому языку детей в детских садах, в системе школьного образования и других образовательных учреждениях с использованием современных методов преподавания", - говорится в сообщении.

На совещании обсудили популяризацию детской литературы на абхазском языке, перевод учебников на государственный язык.

Кроме того, также затронули темы "возобновления телевизионных проектов по обучению абхазского языка, выпуска периодических изданий, в том числе в электронном формате, создания аудио и видеоматериалов на государственного языке, представляющих интерес для молодежной аудитории".

В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента-Народного Собрания Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия, советникпрезидента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, члены комиссии по подготовке проекта государственной целевой программы развития государственного языка.

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