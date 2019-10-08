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"Под водой все равны": как дайвер-ампутант покорил самый глубокий бассейн в мире

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Sputnik/Ruptly

Двадцать лет назад из-за несчастного случая в армии Дмитрий Павленко лишился конечностей, но это не остановило его жить полной жизнью дальше. Сейчас он – пример для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня всего пять человек в мире - дайверов, у которых нет рук и ног, занимаются покорением морских глубин. Среди них россиянин Дмитрий Павленко, который достиг дна самого глубокого в мире бассейна, его рекорд - 40 метров под водой.

"Моя ситуация показывает, что человек может нырять – неважно, есть у него руки или нет у него рук. Там – под водой – мы все становимся равны", - отмечает дайвер.

Дмитрий – единственный в России профессиональный ныряльщик с ампутированными конечностями. Дмитрий научился заново жить: получил диплом по психологии и начал заниматься дайвингом.

Уже спустя год он побил рекорд среди людей с ограниченными возможностями, без посторонней помощи опустившись на 40 метров в Красном море.\

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