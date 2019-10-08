"Под водой все равны": как дайвер-ампутант покорил самый глубокий бассейн в мире

Сегодня всего пять человек в мире - дайверов, у которых нет рук и ног, занимаются покорением морских глубин. Среди них россиянин Дмитрий Павленко, который достиг дна самого глубокого в мире бассейна, его рекорд - 40 метров под водой.
"Моя ситуация показывает, что человек может нырять – неважно, есть у него руки или нет у него рук. Там – под водой – мы все становимся равны", - отмечает дайвер.
Дмитрий – единственный в России профессиональный ныряльщик с ампутированными конечностями. Дмитрий научился заново жить: получил диплом по психологии и начал заниматься дайвингом.
Уже спустя год он побил рекорд среди людей с ограниченными возможностями, без посторонней помощи опустившись на 40 метров в Красном море.\
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