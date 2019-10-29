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Водитель на авто с абхазскими номерами попал в смертельную аварию в Краснодаре

© Sputnik / Илья Наймушин
Происшествия
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Sputnik Абхазия

Страшная авария произошла 29 октября около 4:30 на Кубанской Набережной в Краснодаре. В Сеть попало видео с последствиями ДТП.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Двадцатидевятилетний житель поселка Виноградного Анапского района, превысив скорость, не справился с управлением автомобиля Nissan Fuga и врезался в столб.

От удара машину разорвало на две части. Молодой человек от полученных травм скончался на месте, в больницу с тяжелыми травмами доставили пассажирку машины.

Автомобиль был оформлен на юридическое лицо, зарегистрированное в Сухуме.

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Публикация от ЧП и ДТП Краснодар и край (@krddtp)

Ранее Sputnik Абхазия писал, что сочинская таможня выявила махинации со ввозом автомобилей из Абхазии.

Как отмечается, в 2019 году на основании информации оперативно-розыскного отдела таможни были проведены 13 проверок в отношении лиц, осуществивших ввоз транспортных средств из Абхазии в Россию. Выяснилось, что при оформлении временного ввоза данных транспортных средств проверяемыми лицами были представлены документы от имени юрлица, зарегистрированного в Абхазии и прекратившего свою деятельность.

В результате было возбуждено два уголовных дела и доначислены таможенные платежи на миллионы рублей.

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