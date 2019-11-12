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В ожидании помощи: пожар на Сухумском перевале продолжается

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

На Сухумском перевале со стороны села Псху горит лес, к понедельнику площадь пожара достигла 150 - 200 гектаров. Абхазские спасатели ждут ответа на запрос об оказании помощи от российских коллег.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар на Сухумском перевале продолжается, масштабы возгорания на данный момент не установлены, рассказал начальник пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимур Квициния.

© Видео МЧС РА
Горы в дыму: кадры крупного пожара на Сухумском перевале

По словам замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбея Гиндия, спасатели республики ждут ответа на запрос об оказании помощи в тушении пожара от российских коллег. Без применения спецавиации потушить лесной пожар не удается, сообщили в МЧС.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху подошли к месту возгорания, но своими силами погасить возгорание не смогли.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Кивицния в понедельник облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. Установить точную картину и границы распространения пламени мешает сильная задымленность территории. Причиной возгорания послужил человеческий фактор.

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Теги:
Абхазия, лесные пожары, пожар


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