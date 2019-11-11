Квициния о пожаре на Сухумском перевале: думаю, отработаем совместно с МЧС России

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об опасности, которую таят в себе точечные очаговые возгорания травы в высокогорье Абхазии.

10 ноября на сайте МЧС Абхазии появилась информация о том, что в высокогорье Абхазии в районе перевала между Двуречьем и селом Псху зафиксирован крупный пожар. По словам главы МЧС республики, при облете на вертолете было видно, что очаги задымления расположены сразу в нескольких местах и несут собой опасность для леса.

"Пожар не верховой, тлеют листья, большое задымление. И очень все выглядит странно – задымление в нескольких местах. Но есть опасения, что загорятся деревья, а это определенная опасность для леса. Сегодня мы еще раз помониторим, какова там ситуация, отправим сотрудников на вертолете туда. И я уже подготовил письмо на имя главы МЧС России с просьбой оказать содействие. Если есть необходимость, письмо отправим. Думаю, что нам выделят вертолет, экипаж, и совместно мы отработаем", - сказал Лев Квициния.

Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, исходя из этого, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации, сообщает МЧС республики.

Квициния выразил уверенность в том, что причиной возгорания послужил человеческий фактор.

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