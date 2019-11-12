Новый очаг: жители Джгерды тушат лесной пожар

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Жители села Джгерда самостоятельно тушат лесной пожар, рассказал корреспонденту Sputnik один из волонтеров Аслан Амичба.

"Нас пока пять человек. Все мы из Джгерды. Тушим пожар палками примерно в десяти километрах от села в сторону гор. Лес горит сплошной линией, и пламя быстро распространяется. Не знаю, сколько гектаров леса сгорело, но ситуация удручающая", - поделился Амичба.

Он добавил, что в основном горят листья и трава, но там, где стоят сухие деревья, языки пламени поднимаются на несколько метров вверх.

Как уточнил начальник пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района Мурман Пачулия, пожар выше села Джгерда не связан с пожаром, который разгорелся на Сухумском перевале. Первые данные о возгорании в МЧС поступили в воскресенье 10 ноября, но из-за труднодоступности участка использовать технику невозможно.

"Предположительно, пожар мог разгореться из-за охотников, которые охотятся в тех местах. Могли бросить непотушенный окурок или же не погасить костер. Пока неизвестна площадь пожара", - отметил Пачулия.

Он добавил, что как только поступит команда от руководства, спасатели Очамчырского района выдвинутся к месту возгорания и помогут местным жителям в тушении.

Несколько дней назад также загорелся лес на Сухумском перевале. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху подошли к месту возгорания, но своими силами погасить пламя им не удалось.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Кивицния облетел на вертолете место возгорания в понедельник 11 ноября. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

Абхазские спасатели ждут ответа на запрос об оказании помощи от российских коллег. Установить точную картину и границы распространения пламени мешает сильная задымленность территории. Причиной возгорания послужил человеческий фактор.

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