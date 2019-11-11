Горы в дыму: кадры крупного пожара на Сухумском перевале

Специалисты МЧС Абхазии облетели на вертолете Сухумский перевал, где произошел сильный лесной пожар.
Установить точную картину и границы распространения пламени мешает сильная задымленность территории. Спасатели облетели ее на вертолете по максимально доступной траектории.
По словам спасателей, на месте много локальных очагов возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.
МЧС республики уже ведет переговоры о привлечении к тушению возгорания российской авиации.
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