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Горы в дыму: кадры крупного пожара на Сухумском перевале

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© Видео МЧС РА
Sputnik Абхазия

Площадь пожара составляет от 150 до 200 гектаров, потушить огонь с земли не удается, необходима помощь авиации.

Специалисты МЧС Абхазии облетели на вертолете Сухумский перевал, где произошел сильный лесной пожар. 

Установить точную картину и границы распространения пламени мешает сильная задымленность территории. Спасатели облетели ее на вертолете по максимально доступной траектории.

По словам спасателей, на месте много локальных очагов возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

МЧС республики уже ведет переговоры о привлечении к тушению возгорания российской авиации.

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Теги:
Абхазия, лесные пожары, пожаротушение, пожар


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