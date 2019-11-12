В тушении лесного пожара принимали участие местные жители и спасатели МЧС, в соцсетях жители предлагали всем неравнодушным помочь в ликвидации возгорания.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Лесной пожар в районе села Джгерда потушен общими усилиями спасателей МЧС Абхазии и местных жителей, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия.

Он добавил, что в результате пожара и при его тушении никто не пострадал.

Возгорание в лесу выше села Джгерда Очамчырского района началось в воскресенье, 10 ноября. С утра 12 ноября местные жители попытались самостоятельно погасить пламя, уже к обеду того же дня к ним присоединились сотрудники МЧС Абхазии.

Первые данные о возгорании в МЧС поступили в воскресенье 10 ноября, но из-за труднодоступности участка использовать технику было невозможно.

Как уточнил начальник пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района Мурман Пачулия, пожар выше села Джгерда не связан с пожаром, который разгорелся на Сухумском перевале.

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