21:56 12 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.85
  • EUR70.42
Поиск

Лесной пожар в районе села Джгерда потушен

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
104 0 0
Sputnik Абхазия

В тушении лесного пожара принимали участие местные жители и спасатели МЧС, в соцсетях жители предлагали всем неравнодушным помочь в ликвидации возгорания.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Лесной пожар в районе села Джгерда потушен общими усилиями спасателей МЧС Абхазии и местных жителей, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия.

© Sputnik
Новый очаг: жители Джгерды тушат лесной пожар

Он добавил, что в результате пожара и при его тушении никто не пострадал.

Возгорание в лесу выше села Джгерда Очамчырского района началось в воскресенье, 10 ноября. С утра 12 ноября местные жители попытались самостоятельно погасить пламя, уже к обеду того же дня к ним присоединились сотрудники МЧС Абхазии.

Первые данные о возгорании в МЧС поступили в воскресенье 10 ноября, но из-за труднодоступности участка использовать технику было невозможно.

Как уточнил начальник пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района Мурман Пачулия, пожар выше села Джгерда не связан с пожаром, который разгорелся на Сухумском перевале.

Читайте также:

Теги:
Абхазия, лесные пожары, пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Грейс Келли: музе Хичкока и супруге князя исполнилось бы 90 лет
Мастер-класс от Хабиба: как воспитывать детей
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться