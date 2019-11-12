Ржавые механизмы, "мертвые души" и тонкая дипломатия: Кварчия рассказал о планах

Исполняющий обязанности главы Сухума Как Кварчия рассказал о проблемах города и своих планах по их решению.

О том, как выполняются поручения и.о. главы Сухума, как на его решения реагируют граждане, каким в будущем видит столицу Абхазии Кварчия и какой подарок едет из Италии, читайте в материале корреспондента Spunik.

Бадри Есиава, Sputnik

Аншлаг

Встречу с журналистами исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия начал с благодарности СМИ и горожанам за позитивную оценку его первых шагов на новой должности. Он признался, что такое внимание приятно не только ему, но и постепенно обновляющемуся коллективу столичной администрации. И.о. главы Сухума подчеркнул готовность к сотрудничеству и открытому диалогу со всеми журналистами страны, в том числе оппозиционными.

Работу по обновлению инфраструктуры столицы новая команда Сухумской администрации начала с восточной части города. В ходе проверок Кварчия акцентировал внимание на внешнем облике столицы, незаконно построенных объектах, качестве уборки дорог, вывозе мусора.

© Sputnik Кан Кварчия на пресс-конференции

В черте Сухума немало объектов, которые не принадлежат городу. По словам Кварчия, существуют определенные формы воздействия на их владельцев.

Речь зашла и о частных домовладениях, некоторые из которых нежилые и находятся в полуразрушенном состоянии. В таких случаях, сказал и.о. главы Сухума, администрация города в обязательном порядке будет требовать от владельцев перекрыть кровлю, установить окна и покрасить фасад. Кварчия также подчеркнул необходимость отойти от практики, когда в городской черте разбивают огороды. Администрация готовит распоряжение, по которому земледельцы должны будут переделать свои участки, к примеру, под сады.

Разделяй и проверяй

Для решения проблемы с хаотично разбросанными по городу торговыми палатками и ларьками Сухум разделили на сферу влияния пяти домоуправлений.

"По нашему плану сейчас мы занимаемся обработкой информации, которая собралась по домоуправлению №1 – это те же насаждения, дороги, торговые будки. В районе Синопа стоит автозаправочная станция, которая построена там незаконно и не отвечает архитектуре местности, противопожарным нормам. Мы вызывали людей и лично разговаривали с ними на эту тему. Пришли к соглашению, что к концу года автозаправку уберем, а территорию будем облагораживать", - сказал Кварчия.

По мнению и.о. главы Сухума, разграничение зон и сфер ответственности между профильными структурами облегчит и сделает эффективнее их работу. В пример он привел столичное коммунальное управление, которое порой выполняло задачи других служб.

"Вы, наверное, заметили, что в районе Келасура идет интенсивная уборка территории, ремонт Келасурского моста, где уже проведено освещение и разрабатывается проект того, как обезопасить его от аварийных ситуаций. Прорабатываем вопрос об усилении отбойников и их замену на более презентабельные. Сегодня мы разграничили зону ответственности между коммунальщиками, "Абхазавтодором" и железнодорожниками", - рассказал Кварчия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Результат работы коммунальных служб города Сухум

Он добавил, что "Абхазавтодор" ведет переговоры с дорожным фондом страны о выделении средств на приобретение дорожных знаков, без которых, особенно туристам, сложно передвигаться по Сухуму. Новые дорожные знаки, а также разметки должны появиться в столице весной 2020 года. Устанавливаются осветительные приборы на всех мостах в черте города и проводится их покраска.

Кварчия подчеркнул, что самое главное для него на сегодняшний день – это запустить "ржавый механизм" и создать элементарные удобства для горожан и гостей Сухума.

Журналистов также интересовало, на какие деньги исполняются указания нового и.о. главы Сухума. Кварчия ответил, что дополнительных средств не было выделено на эту работу, так как каждое управление финансируется из бюджета города и расходы предусмотрены.

"Мы просто начали заниматься своим профессиональным делом. Все, что вы наблюдаете сегодня, – это текущая работа. Посмотрим, что у нас получится, но желание у нас огромное. Будем стараться", - сказал Кан Кварчия.

Нужен план



Многие вопросы решаются на личностном уровне, отметил Кварчия и добавил, что все проблемные моменты обсуждаются с людьми с глазу на глаз руководителями профильных органов и им лично. Агрессивной реакции или же сопротивлений со стороны граждан не было, кроме одного случая с продавцами у Центрального рынка.

"Пока мы видим понимание. Нужен правильный, индивидуальный подход к людям. В первый день попытались препятствовать нам несколько женщин на рынке, но мы методом переговоров, уговоров постарались сделать так, чтобы они зашли в зону торговли, предусмотренную рынком. Просто взять и попросить людей уйти - это неправильно", - поделился Кварчия.

Еще один удачный пример дипломатии произошел на набережной Сухума. Рядом с рестораном "Амра" была установлена торговая будка, владельца попросили ее убрать в ближайшие дни, и он пообещал сделать это в кратчайшие сроки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка и.о. главы города Сухум Кана Кварчия на Новый район

Сухуму необходимы земельный кадастр и план генеральной застройки, уверен Кварчия. В продолжение этой темы и.о. главы города обратился к жителям Абхазии с просьбой не обращаться к нему с неадекватными идеями, такими как выделение земли в парковой зоне, мест на тротуарах, привокзальных территориях.

"Я просто не буду подписывать эти бумаги, кто бы ни подошел. Застраивать эти территории недопустимо. Как только я пришел в администрацию, всех собрал и сказал, что выделение земли должно проводиться при наличии всех обязательных документов, сметы, плана застройки и архитектуры", - рассказал Кварчия.

Зеленый подарок

Актуальным остается вопрос озеленения Сухума. По мнению Кварчия, многие насаждения требуют поэтапной замены, а некоторые из них создают большие проблемы. Корневая система деревьев, например, по улице Воронова повредила систему ливневок. При будущих работах по посадке новых деревьев, считает он, нужно будет приобретать виды деревьев, корни которых растут вглубь почвы.

Кан Кварчия готовит для Сухума подарок. Он рассказал, что из своих накоплений оплатил покупку 61 пальмы, скоро подарок доставят в столицу из Италии.

"Если обращали внимание, напротив Администрации президента стоят пальмы - вашингтония, которые в народе называют слоновыми. Они шикарно выглядят. Я заключил договор с фирмой, которая привезет нам такие же. Мы согласовали это с карантинной службой, экологами, я вышел с письмом к премьер-министру о разовом разрешении на ввоз этих пальм", - сказал и.о. главы Сухума.

Новые пальмы планируют посадить на набережной Махаджиров от Абхазского драмтеатра до кафе "Пингвин".

Запланирован также ремонт набережной Сухума – реставрация столбов, замена электропроводов и установка осветительных приборов, укладка брусчатки местных производителей, правильное распределение зон для отдыха и торговли. Та как на реализацию этой идеи понадобятся большие финансовые средства, Кварчия надеется, что проект попадет в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии.

Дороги, парковки, мусор

В Сухуме много дорог, нуждающихся в капитальном ремонте. Часть из них республиканского значения, часть – городского. Одни из наиболее загруженных и при этом в плохом состоянии – это улицы Лакоба и Ардзинба. До конца года этот вопрос решить точно не получится, отметил Кварчия, но в 2020 году администрация столицы совместно с "Абхазавтодором" продумает возможности ремонта этих улиц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка и.о. главы Сухума Кана Кварчия на вокзал

По мнению Кварчия, в первую очередь необходимо отремонтировать дорогу на улице Титова, которая соединяет Маяк и Новый район. И.о. главы столицы уверен, что это разгрузило бы центральную часть города, и автомобилистам не пришлось бы добираться из одной точки в другую, преодолевая большие расстояния.

Кан Кварчия также дал слово решить вопрос с автостоянками на Центральном рынке. На его взгляд, там не осталось бесплатных парковочных мест, и эту актуальную проблему необходимо решать.

И.о. главы Сухума выразил свою точку зрения на закрытие мусорного полигона в районе Маяка по требованию местных жителей. Ему кажется, что это был чей-то "заказ". Он не отрицает, что свалка представляла неудобства людям и, возможно, обслуживалась не должным образом, но из-за ее закрытия столичный мусор вывозится в Галский район, что сильно бьет по бюджету Сухума.

В 2020 году по госпрограмме в Гулрыпшском районе должен быть построен мусорный полигон, куда будут свозить бытовые отходы со всей страны. Это сильно облегчит задачу по вывозу мусора из Сухума и позволит сэкономить деньги, которые могут быть направлены на другие нужды, отметил Кварчия.

"Мертвые души" и новшества

Руководящий состав администрации Сухума обновится на 70%, рассказал Кан Кварчия. Штатное расписание Кварчия сравнил с гоголевскими "мертвыми душами", имея в виду то, что некоторые сотрудники числятся, но на работе их не бывает.

"Зарплатный фонд увеличивается, а продуктивности нет. От этого страдает вся работа. Наверное, около 30% сотрудников просто нет. Я сразу сказал, кто не готов работать с 9:00 до 18:00, определяйтесь. Есть те, кто понял, а есть и те, до кого пока не доходит, что я от них хотел. Все эти вопросы мы будем обязательно решать", - подчеркнул Кварчия.

И.о. главы Сухума Кан Кварчия обещал быть открытым к СМИ и общественности, поделилась намерениями и настроем своего начальника руководитель отдела по связи с общественностью Эмма Ходжаа. По ее словам, Кварчия будет регулярно проводить пресс-конференции, пресс-туры, он поручил руководителям всех городских служб с большей охотой идти на контакт с представителями СМИ.

Она добавила, что Кварчия регулярно будет проводить инспекционные поездки по Сухуму и, в частности, посещать детские сады, школы, больницы. Ведутся работы по улучшению функциональности официального сайта администрации столицы республики, для связи с гражданами созданы страницы в социальных сетях, в скором времени заработает горячая линия. В планах также запустить свое Сухумское телевидение.

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