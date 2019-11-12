Кварчия о благоустройстве Сухума: главное сейчас - запустить ржавый механизм

Свою работу на посту исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия начал с инспекционных поездок - в том числе посетил набережную, Центральный рынок, вокзалы и дал поручения службам навести порядок и чистоту в городе.

О том, какой результат дают эти инспекции и есть ли результаты, Кан Кварчия рассказал на пресс-конференции.

"Знаю, что среди жителей и ряда СМИ первые шаги, сделанные администрацией, вызывают одобрение. Не скрою, что всему коллективу, который сейчас обновляется, это очень приятно. Все работы проводятся поэтапно. Сейчас на всех мостах проводим освещение. В дальнейшем у нас планы по второму, третьему, четвертому и пятому домоуправлениям. Многие скептики пишут, что они взялись за все, но могут ли они сделать? Нет, конечно, за все сразу мы не можем взяться. Если мы сейчас все начнем обещать, это неправильно. Надо соизмерять свои силы с теми возможностями, которые есть. Сегодня для меня самое главное - запустить тот ржавый механизм, который был, чтобы он заработал на том уровне, который необходим для поддержания элементарной чистоты в нашем городе, тех коммуникаций, которые у нас есть. Они, конечно, все ветхие", - сказал Кварчия.

21 октября президент Рауль Хаджимба освободил Адгура Харазия от должности главы столичной администрации и назначил исполняющим обязанности Кана Кварчия.

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