Вокзальная "романтика" и дух времени Нового района: Кварчия провел инспекцию в Сухуме

И.о. главы Сухума побывал на столичном железнодорожном вокзале, Старом поселке, Новом районе и Массиве Гумиста, проверил состояние улицы Адыгейская и осмотрел въезд в город вместе с руководителем администрации Сухумского района Валерием Смыр, депутатами горсобрания и Парламента, представителями коммунальных служб, профильных ведомств и журналистами.

Бадри Есиава, Sputnik

Настоящее и будущее вокзала

Пятничный рабочий выезд Кана Кварчия по Сухуму начался со столичного железнодорожного вокзала - осмотра привокзальной площади и обсуждения ее инфраструктуры. По словам руководителей предприятия, проблема с затоплением территории частично решена с помощью новой канализационной линии, но работы еще не завершены. Планируют реализовать эту задачу до конца 2019 года или же вначале следующего года. После этого можно будет приступить к укладке асфальта. Кварчия попросил подготовить сметную документацию, на основе которой будут решаться эти проблемы.

И.о. главы города выразил недовольство тем, что на привокзальной площади стоят ларьки, которые портят общий облик места. Судя по их техническому состоянию и внешнему виду, они давно не функционируют, но так и остаются на прежнем месте.

"Мы уже привыкли к такому, но наши гости, нет. Они (ларьки-прим.) и вправду страшные. По ним складывается первое впечатление о нашем городе. Пусть здесь не все отремонтировано, но такие вещи мы ведь можем исправить. Пока я занимаю эту должность, я этого не позволю", - возмутился Кварчия.

Он поручил профильным органам выяснить, кому принадлежат все торговые палатки на площади, и есть ли у владельцев разрешительные документы на них.

Кан Кварчия также подчеркнул, что речь о запрете на работу не идет. Если граждане имеют желание продолжить свою деятельность на этой территории, необходимо с ними обговорить, как это лучше сделать. В планах РУП "Абхазская железной дорога" построить на площади современные торговые ряды.

Исполняющему обязанности главы столицы предложили осмотреть перрон, все направились туда. В небольшом уличном кафе на привокзальной площади отдыхали водители маршруток и рейсовых автобусов, пили кофе. Кварчия подошел к каждому из них, поздоровался за руку и поинтересовался, как у них дела. Предложение распить с ними чашечку горячего напитка, он отклонил. Впереди была насыщенная программа.

Стоя на перроне и наблюдая за состоянием здания вокзала, не заговорить о дальнейшей судьбе этого объекта, было сложно. Денег на реконструкцию пока в государстве нет, но для начала необходимо очистить его от растительности, корни кустарников и деревьев разрушают строение. И.о. главы Сухума предложил всем объединить усилия и вначале 2020 года провести там субботник с привлечением коммунальщиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка и.о. главы города Сухум Кана Кварчия на вокзал

"Давайте сообща это сделаем, сколько бы дней на это не ушло. Насколько я знаю, наш президент очень хочет восстановить вокзал, но он почему-то не попадает в комплексный план социально-экономического развития Абхазии. У президента есть желание найти средства на то, чтобы перекрыть крышу и привести в порядок фасадную часть здания. При определенных обстоятельствах, может быть, в следующем году этот вопрос будет решен", - отметил Кварчия.

Во время инспекции выяснилась еще одна проблема, которая волнует жителей 65 многоквартирных домов, находящихся на балансе Управления железной дороги. С просьбой перевести эти дома на баланс города к главе Сухума подошел депутат Горсобрания Ардаш Авсепян. Он объяснил, что все проблемы, в том числе, связанные с энергоснабжением, подачей воды и состоянием дворов, они решают своими силами.

Гендиректор РУП "Абхазская железной дорога" Алхас Вартагава подчеркнул, что в этих домах железнодорожники уже давно не живут и большинство квартир в них приватизированы. Содержание этих объектов - непосильная ноша для предприятия. Более того, добавил он, в сложившийся ситуации у них нет возможности выделить жилье в "железнодорожных домах" своим сотрудникам.

Кварчия сказал, что пока не готов дать конкретный ответ на этот вопрос, но пообещал его изучить с учетом существующих возможностей администрации столицы.

Бочка, урны, огороды



Следующим пунктом инспекции стал въезд в Сухум, так же известный как Универсам. Так как этот участок принадлежит Сухрайону, проверяющих встретил глава района Валерий Смыр.

Внимание двух глав привлекло заброшенное здание, где до войны занимались вулканизацией шин.

"Мы сегодня встретились, чтобы обсудить строения, которые портят облик въезда в город. Никто не спрашивает, принадлежит это здание городу или району, это не имеет значения, так как при виде такого строения портится настроение. Такого не должно быть в таких местах, и мы пришли к тому, что совместными усилиями уберем его отсюда", - сказал Кварчия.

Такая же участь настигнет два старых бесхозных туалета, расположенные немного ниже по центральной трассе.

Вопрос нерабочих торговых палаток встал и на Старом поселке Сухума. Проблему эту Кварчия поручил решить по той же схеме, что и с ларьками на привокзальной площади. И.о. главы столицы пообщался с местными жителями и поинтересовался, довольны ли они тем, как убирают мусор. Отрицательных отзывов о работе коммунальщиков не было.

Прошли в ближайший двор многоквартирных домов, где Кварчия обратил внимание на деревянную бочку, лежавшую на земле у одного из гаражей. Депутат сухумского Городского собрания Нарсоу Салакая объяснил, что эта бочка не выброшена кем-то, а принадлежит местному жителю, который ежегодно в ней делает вино. Кварчия пожелал владельцу емкости успехов в этом деле и выразил надежду на то, что он не оставит бочку там надолго.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка и.о. главы города Сухум Кана Кварчия на Старый поселок

Одна из жительниц "девятиэтажки" попросила и.о. Сухума оказать содействие в обновлении детской площадки, которая была построена примерно пять лет назад. По ее словам, некоторые детали площадки устарели и нуждаются в замене. Выяснилось, что этот объект нигде не стоит на балансе и ответственных за их содержание нет. Кварчия поручил определить ее статус, остаточную стоимость, выяснить, кем она была построена, и кто сдал эту площадка.

Другая жительница Старого поселка пожаловалась на то, что ее квартиру заливает во время дождя через трещины в стыковочных швах здания.

"В новом году мы продумаем этот вопрос, составим смету работ по домам, где существуют такие же проблемы. Начнем с вашего дома", - пообещал Кварчия.

Жители улицы Северная на Старом поселке, она расположена на границе с Новым районом, жалуются на то, что там нет мусорных урн, и люди выбрасывают отходы в небольшую речушку. Глава распорядился установить урны к утру следующего дня.

"Завтра же контейнеры здесь будут стоять. Только вы до этого почистите эту территорию", - обратился к коммунальщикам Кан Кварчия.

Между Старым поселком и Новым районом расстояние небольшое, но из-за отсутствия автомобильной дороги приходится добираться в объезд. Раньше эти два района столицы соединял мост, который с годами пришел в негодность. Кварчия сказал, что более тщательно этот вопрос он изучит вместе со специалистами в новом году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка и.о. главы города Сухум Кана Кварчия на Старый поселок

Исполняющий обязанности главы столицы Абхазии категоричен в вопросе несанкционированных огородов в городской черте. На Старом поселке их оказалось немало.

"Это не село, а город. Никому не позволено захватывать государственное имущество и превращать его в натуральное хозяйство. Я не думаю, что в администрации им дали на это разрешение. Спокойно поговорите с людьми, объясните им и решите вопрос", - обратился Кварчия к руководителям профильных органов и депутатам Горсобрания.

Те в свою очередь сказали, что неоднократно разговаривали с местным населением, но они без официальных бумаг, запрещающих содержать огороды, идти на уступки не собираются. Кварчия поручил подготовить предписания для земледельцев.

Убрать до утра



Справа от въезда на Новый район разбили мини-рынок, где продают фрукты и овощи. Там же стоят несколько грузовиков, которые используются как складские помещения. Кварчия потребовал, чтобы к утру субботы были убраны неприглядные палатки и транспорт, закрывающие обзор. Сотрудники МВД Абхазии пообещали заняться этим вопросом.

Новый район - самая густонаселенная часть Сухума и проблем там, как и везде, хватает. Первым делом Кан Кварчия посетил там Домоуправление №5, где недавно сменился руководитель. И.о. главы столицы похвалил сотрудников организации за содержание в чистоте территории вокруг и в самом здании домоуправления.

Все, в том числе и некоторые местные жители, зашли в кабинет начальника организации. Кан Кварчия отметил, что увиденное произвело на него приятное впечатление. Он также призвал всех новорайонцев поддержать нового руководителя Тариела Чамагуа в начинаниях.

Кварчия предложил прогуляться по парку Нового района и ознакомиться с обстановкой там. Осмотревшись, сделал замечание в адрес тех, кто должен отвечать за благоустройство парка, а именно, уборку территории и обрезку деревьев. Он также остался недоволен тем, как убирают дворы, и поручил до конца года привести их в порядок.

Вблизи "пяточка" Нового района несколько лет назад появилось большое строение, которое должно было стать детским автодромом, но его так и не запустили. Кварчия задался вопросом, какому духу времени этот объект отвечает.

"Как могли дать разрешение на постройку этого объекта? Он даже не заштукатурен. Какому духу времени оно относится? Как можно было позволить такое уродство здесь строить?", - возмутился и.о. главы столицы и добавил, что несостоявшийся автодром нужно сносить.

Кварчия также рассматривает возможность продолжить парковую зону на несколько сот метров в сторону центра Нового района.

© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка и.о. главы города Сухум Кана Кварчия на Новый район

На прошлой неделе с фасада девятиэтажного дома по улице Картозият 2 свалилась одна из декоративных плиток прямо на территорию двора, повредив козырек одного из балконов и припаркованный автомобиль. Кварчия распорядился подготовить дефектный акт и смету для решения этой проблемы.

От Нового района направились к улице Массив Гумиста. И.о. главы Сухума надеялся пообщаться с местными жителями, но таковых не нашлось. Кварчия признался, что прочитал в "Фейсбуке" о проблеме в этой части города с вывозом мусора и хочет разобраться в ситуации. Оказалось, что проблема заключается в другом. Коммунальщики предложили установить урны, но местные жители сами не могут определиться с местом. Кварчия попросил местных депутатов провести беседу с жильцами.

После этого Кан Кварчия поблагодарил участников поездки за работу, сегодняшняя инспекция города и его окрестностей продлилась более пяти часов.

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