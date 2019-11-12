Детское "Динамо" из Сухума выиграло серебро на футбольном турнире в Сочи

Школьники из Абхазии стали призерами крупнейшего детского футбольного турнира, в своей группе "Динамо" заняло первое место.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футболисты детского клуба "Динамо" 2007 года рождения выиграли серебряные медали крупнейшего детского футбольного турнира "Кубок будущих легенд" в Сочи.

"Организаторы пригласили нас, сказали, что будет хороший состав участников. Этот турнир молодой, прошел только в третий раз. У нас в группе В были команды "Воробьевы горы", СКА-2 и "Академия футбола имени Понедельника", - рассказал тренер команды Максим Никитский.

Детский клуб "Динамо" из Сухума

В своей группе "Динамо" заняло первое место и команда из Спортивной школы олимпийского резерва из Новочеркасска в группе А стала первой. Эти команды и сошлись в решающем матче.

В финале абхазская команда уступила сверстникам из Новочеркасска со счетом 2:0.

"Все вернулись домой с положительными эмоциями, в финале проигрывать всегда обидно, но это жизнь, нужно идти дальше и делать работу над ошибками. Постараемся на следующем турнире взять первое место на турнире", - отметил Никитский.

Лучшим нападающим турнира был признан игрок "Динамо" Сандро Харания.

В турнире "Кубок будущих легенд" приняли участие 10 команд из Новочеркасска, Москвы, Ростова-на-Дону, Адлера. Турнир проводился при поддержке Министерства спорта России и Российского футбольного союза.

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