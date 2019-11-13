Президент Абхазии назначил начальника Миграционной службы

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Указ о назначении на должность начальника Государственной миграционной службы Абхазии Андрея Бобуа подписал президент Рауль Хаджимба в среду, 13 ноября. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия генерал-майора Бобуа Андрея Андреевича", - говорится в сообщении.

Андрей Андреевич Бобуа родился 23 февраля 1976 года. В 1992 году он окончил среднюю школу № 10 в Сухуме, с 1995 года по 1996-й был сотрудником личной охраны президента.

С 1996 года по 1999 год был оперуполномоченным Управления угрозыска МВД Абхазии. С 2000 года в течение пяти лет служил в МВД России. В 2005 году стал начальником Государственной службы охраны Республики Абхазия. В 2015 году назначен помощником министра обороны Абхазии.

С 2017 года по 2019 год был военным комиссаром Абхазии.

Реорганизация Кабинета министров

В конце октября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ, в котором структура Кабмина подверглась очередной трансформации. В указе президента предписывается слияние некоторых ведомств, статус одних понижается, а других – повышается.

Сохранили свои посты Адгур Ардзинба (Министерство экономики), Гарри Аршба (МВД), Мираб Кишмария (Министерство обороны), Адгур Какоба (Министерство просвещения), Эльвира Арсалия (Министерство культуры) и Лев Квициния (МЧС), Марина Пилия (Министерство юстиции).

Во вторник 12 ноября глава государства назначил председателей девяти госкомитетов: Госуправления по землепользованию и кадастру; Госуправления по строительству; Госуправления лесного хозяйства; Государственного архивного управления; Госуправления по энергетике, транспорту и связи; Госуправления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству; Госуправления Республики Абхазия по экологии и охране природы; Государственной ветеринарной службы; Госинспекции Республики Абхазия по карантину растений".

Главной задачей структурных изменений называется сокращение численности сотрудников госаппарата. В результате оптимизации планируется сокращение 375 человек из 2700, работающих в госаппарате, без учета двух министерств – обороны и внутренних дел, их оптимизация не затронет. Предполагается, что будет высвобождено около 40 миллионов рублей.

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