Помогать маме и охранять природу: школьники Сухума рассказали, что такое добро

Всемирный день доброты ежегодно отмечают 13 ноября, в этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.

Уже шесть лет подряд 13 ноября культурно-благотворительный фонд "Ашана" проводит акцию "Урок добра" в школах Абхазии. Корреспондент Sputnik провел "Урок добра" в сухумской средней школе №9 для учеников шестых, седьмых и восьмых классов и узнал, что такое для детей добро и какие добрые поступки они совершают каждый день.

Асмат Цвижба, Sputnik

Добро – это

"Ребята, а что такое для вас добро?" - с такого вопроса начался "Урок добра" для школьников.

Вопрос сначала смутил школьников, но уже через несколько минут они поделились своим видением доброты. По их мнению, добро – это перевести пожилого человека через дорогу или уступить ему место в общественном транспорте, помочь маме по дому, присмотреть за младшим братом или сестрой, пропустить вперед учителя и хорошо выучить уроки, чтобы порадовать маму.

"А журналистика – это добрая профессия?" - продолжили сыпаться вопросы юных добряков.

По мнению семиклассницы Маяны, журналисты предоставляют читателям правдивую и оперативную информацию, а значит, заботятся о своих читателях.

"Ну, к примеру, Sputnik рассказывает о том, когда в городе выключат воду или свет. И тогда мама уже заранее знает, что нужно набрать воду, и у нее не возникает проблем", - объяснила она, а соседи по парте согласились с одноклассницей.

Добро заключается и в заботе об окружающей среде, считают школьники.

"Например, не стоит выкидывать мусор куда попало, для этого есть специальные мусорные баки. Если мы будем так делать, наша планета засорится, мы будем дышать грязным воздухом и заболеем. Вместо этого нам нужно побольше сажать деревья и растения", - рассказал ученик восьмого класса.

Не новостью для детей оказались и элементарные правила охраны окружающей среды – экономия воды, электроэнергии, бумаги и отказ от использования пластиковой посуды.

"Я знаю, что нельзя использовать пластик. Потому что он очень медленно разлагается, от этого страдают звери, птицы, даже умирают, а океаны и моря загрязняются", - объяснил одноклассникам Руслан.

Новым вызовом для учеников оказалась просьба вспомнить все добрые дела, которые они успели сделать сегодня.

Самой смелой оказалась шестиклассница Анна, которая рассказала, что сегодня подарила подруге собственноручно сделанный браслет и считает это добром.

Вслед за Анной "посыпались" горы добрых поступков. Кто-то признался, что утром пропустил вперед учительницу, уступил место старшему в маршрутке, подарил подруге свою одежду. Оказалось, что все помогают родителям по хозяйству – пылесосят, смотрят за младшими братьями и сестрами, сами заправляют постель, готовят завтраки, а с ночи собирают и даже гладят школьную форму.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благотворительный фонда "Ашана" провел акцию "Урок добра"

Одобрительных возгласов и аплодисментов удостоился семиклассник, который признался, что с утра подарил маме букет цветов.

"Без причины, просто так захотелось", - уточнил он.

В конце урока школьники поделились планами на будущее. Оказалось, что в аудитории собрались будущие парикмахеры, механики, повара, хирурги, актрисы, милиционеры, журналисты, а одна девочка даже призналась, что хочет быть криминальным антропологом. Школьники пообещали, какую бы профессию они ни выбрали, она будет приносить пользу и добро людям.

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