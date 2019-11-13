Несладкая жизнь: бесплатную диагностику диабета проведут в Абхазии

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. День открытых дверей и акции, посвященные Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, начались 13-го и продолжатся 14 ноября в Сухумской городской клинической больнице, Консультативной поликлинике при Республиканской больнице и в Гагре.

Как рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун, прием пациентов будет проходить с 10:00 до 14:00 в кабинете эндокринолога. Пациентам измерят уровень глюкозы и инсулина в крови, проведут консультацию эндокринолога. В лаборатории №1 можно будет провести бесплатные исследования, в том числе гормонов щитовидной железы.

"Уже семь лет в нашей больнице проходит день открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Все желающие смогут обратиться к нам для проведения скрининга сахарного диабета. Особенно это будет полезно для людей с избыточным весом или если в семье у кого-то есть больные диабетом. Больные сахарным диабетом тоже могут прийти и получить рекомендации по лечению сахарного диабета или записаться в школу сахарного диабета", - отметила она.

По словам Аргун, в рамках акции в прошлом году было обследовано около 60 человек, из которых у 15 человек был впервые выявлен сахарный диабет. В основном к врачам обращаются пациенты после 50 лет с избыточным весом.

"Задача акции в первую очередь информировать население о серьезной болезни, которую нельзя игнорировать. Мы разговариваем о симптомах и последствиях болезни, а также способах ее лечения. Основные симптомы болезни – потеря массы тела, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, запах ацетона изо рта, слабость", - отметила врач.

Акция против диабета пройдет также в Гагре, в 10:00 14 ноября, общественная организация "Центр развития" принимает участие в ежегодной акции.

"Это уже стало доброй традицией, к которой уже сами горожане начинают привыкать. Для нас это очень важно, потому что цель акции не только в раннем выявлении заболевания, но и в информировании населения о симптомах этой болезни, о возможных осложнениях, необходимости прохождения диспансеризации. Наши люди не привыкли заранее обследоваться и бьют тревогу только тогда, когда есть явные симптомы", - подчеркнула координатор проекта "Создание и развитие школ диабета в Абхазии" Асида Бения.

© Sputnik Леон Гуния День борьбы с диабетом

Волонтеры и сотрудники общественной организации "Центр развития" будут осуществлять бесплатный замер уровня глюкозы в крови всем желающим, а также будут распространять информационные буклеты и листовки о болезни и о том, как оказать первую помощь людям с симптомами диабета.

Акция пройдет в районе Гагрского рынка, в здании районной больницы и в Старой Гагре.

Акция по противодействию диабета пройдет в Гагре во второй раз, в прошлом году была выявлена одна пациентка, у которой была повышена вероятность заболевания сахарным диабетом. После обследования девушка прошла необходимое лечение, рассказала Бения.

Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Эндокринологи отметили, что для профилактики заболевания необходимо проходить проверку хотя бы раз в год.

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