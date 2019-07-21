Женщины с диабетом чаще мужчин страдают сердечной недостаточностью, выяснили ученые

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Женщины с диабетом первого типа чаще заболевают сердечной недостаточностью, выяснили ученые из Австралии и Великобритании.

Как сообщает портал журнал Diabetologia, исследователи проанализировали данные более 12 миллионов пациентов с диабетом, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания.

Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.

Причина, предполагают ученые, может быть связана с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.

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