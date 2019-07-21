22:17 21 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск
Измерение уровня сахара крови

Женщины с диабетом чаще мужчин страдают сердечной недостаточностью, выяснили ученые

CC0
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0

Диабет первого типа резко увеличивает у женщин риск развития сердечной недостаточности, свидетельствуют результаты австрийских и британских исследователей.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. Женщины с диабетом первого типа чаще заболевают сердечной недостаточностью, выяснили ученые из Австралии и Великобритании.

Как сообщает портал журнал Diabetologia, исследователи проанализировали данные более 12 миллионов пациентов с диабетом, обращая особое внимание на развивающиеся на его фоне заболевания.

Обработка данных показала, что риск развития сердечной недостаточности на фоне диабета у женщин значительно выше, чем у мужчин. В случае диабета первого типа речь идет о 47%, диабета второго типа — 9%.

Причина, предполагают ученые, может быть связана с ишемической болезнью сердца, которая на фоне диабета чаще появляется именно у женщин. Также у женщин хуже контролируется уровень сахара в крови.

Читайте также:

По теме

Адлейба о школах диабета в Абхазии: наших людей надо будет за уши тащить
Аргун: полные люди избавятся от диабета вместе с весом
Жизнь не сахар: правда и мифы о диабете
Теги:
медицина, здоровье, женщины, диабет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя
Экипаж корабля Союз МС-13 перешёл на борт МКС — видео
Стыковка завершена: видео встречи нового экипажа на МКС
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia