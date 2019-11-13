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В МЧС Абхазии рассказали о ситуации на Сухумском перевале, где горит лес

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

На Сухумском перевале со стороны села Псху горит лес, к понедельнику 11 ноября площадь пожара достигла 150 - 200 гектаров. Новых данных о масштабах бедствия у МЧС Абхазии нет.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Правительство Абхазии подключилось к переговорам с МЧС России о тушении пожара на Сухумском перевале, сообщил замминистра по Чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

"Все еще продолжается пожар на Сухумском перевале. Пока неизвестны масштабы стихии. К переговорам с руководством МЧС России подключилось Правительство Абхазии", - отметил Гиндия.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху подошли к месту возгорания, но своими силами погасить возгорание не смогли.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Кивицния в понедельник облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. Установить точную картину и границы распространения пламени мешает сильная задымленность территории. Причиной возгорания послужил человеческий фактор.

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