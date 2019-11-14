"Культурные коды": Абхазия примет участие в форуме в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский Международный культурный форум ежегодно собирает тысячи экспертов в области культуры со всего мира.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия примет участие в работе VIII Санкт-Петербургского форума, тема которого в этом году обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации", рассказала в интервью радио Sputnik министр культуры республики, руководитель абхазской делегации Эльвира Арсалия.

"Абхазия уже в шестой раз участвует в работе Санкт-Петербургского международного культурного форума. Этот форум имеет очень большое значение. Один из приоритетов нашей культурной политики - это развитие международных культурных связей. Поэтому важно участвовать в мероприятии, в котором десятки и тысячи участников из разных стран мира, говорящих о том, как сохранить наследие, какие есть мировые тренды в области культуры, как развивать учреждения культуры", - отметила министр.

Участие в Санкт-Петербургском форуме - уникальная возможность для Абхазии посмотреть различные практики в области культуры, подчеркнула Эльвира Арсалия.

"Всегда в рамках Санкт-Петербургского форума мы обсуждаем план сотрудничества с Министерством культуры России уже на следующий год. У нас уже есть наработки, все эти месяцы работали, и я думаю, что по завершении форума мы можем сказать, что нам готовит культурный сезон 2020 года", - сказала министр.

Арсалия отметила, что рассматривается возможность разработки трехлетней программы, которая даст возможность самого широкого взаимодействия на уровне учреждений культуры, общественных организаций Абхазии и России.

"План сотрудничества в 2019 году - это как раз то, что мы согласовали на форуме и смогли реализовать. Вы знаете, что в этом году к нам приезжал один из лучших московских театров МХТ, Ансамбль имени Зыкиной, наша Капелла выступала в зале Чайковского, а затем в Твери, прошла выставка художников Абхазии в Институте стратегических исследований", - подчеркнула Эльвира Арсалия.

Абхазия пытается развивать самые разные направления в рамках плана сотрудничества с Россией, сказала она.

"На форуме собираются все руководители ведущих музеев и театров мира, общественных организаций, которые занимаются развитием культуры. Все они являются ведущими спикерами в рамках форума. Есть дискуссии, круглые столы, конференции, которые в одно и то же время проходят на разных площадках", - отметила Арсалия.

На форум съезжаются эксперты в области культуры со всего мира: звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Организаторы форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга. Его основная тема в этом году: "Культурные коды в условиях глобализации".

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