Хоровой праздник: участники фестиваля "Шьардаамта" дали гала-концерт в Сухуме

Первый международный хоровой фестиваль "Шьардаамта" проходит в Абхазии с 11 по 14 ноября. Концерты хоровых коллективов состоялись в Гудауте, Пицунде и Сухуме.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Гала-концерт Первого международного хорового фестиваля "Шьардаамта" прошел в Абхазской государственной филармонии в среду 13 ноября.

С приветственной речью перед собравшимися выступила руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа и отметила значимость проведения Первого международного хорового фестиваля в Абхазии.

"К сожалению, ситуация последние несколько лет удручает, интерес как к профессиональным, так и непрофессиональным хорам сникает. Одна из задач фестиваля – возродить интерес к хоровому искусству, но для нас также важно, чтобы в Абхазию приезжали хоры и была возможность слушать различные репертуары, смотреть, как хоры взаимодействуют со зрителем", - отметила она.

По словам Джениа, название фестиваля было выбрано неслучайно, ведь в переводе с абхазского языка "Шьардаамта" означает "долгие лета".

"Надеемся, что и у фестиваля будет долгая история. Кроме того, "Шьардаамта" – знаменитая абхазская песня, которую мы часто слышим в канун Нового года, по праздникам и в обычной жизни. Мотивы этой песни знакомы даже представителям молодого поколения", - отметила она.

Программу гала-концерта открыла Абхазская государственная капелла под управлением дирижера Нодара Чанба той самой песней "Шьардаамта", после чего Уральский государственный камерный хор представил зрителям программу "Пять веков русской духовной музыки", которая была исполнена хором впервые и не звучала даже на родной сцене коллектива в Перми.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гала-концерт фестиваля "Шьардаамта" в филармонии

Камерный хор Московской консерватории представил публике современную, духовную, классическую и народную музыку. Одну из русских народных песен главный хормейстер и солистка хора Мария Челмакина исполнила под аккомпанемент абхазского пианиста Бараса Куджба.

В рамках Первого международного хорового фестиваля "Шьардаамта" 14 ноября пройдет также мастер-класс Камерного хора Московской консерватории по хоровому дирижированию для всех учащихся Сухумского музыкального училища, преподавателей музыки и музыкантов. Проведет мастер-класс профессор Московской консерватории худрук и главный дирижер Камерного оркестра консерватории Александр Соловьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гала-концерт фестиваля "Шьардаамта" в филармонии

Участники фестиваля подготовили для зрителей еще один сюрприз. 14 ноября Камерный оркестр Московской консерватории даст концерт в театрально-концертном зале Абхазского драматического театра.

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