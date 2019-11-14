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Дворец Наций в Женеве

Сопредседатели Женевских дискуссий посетят Сухум

© AFP 2019 / Fabrice COFFRINI
В Абхазии
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Темы:
Женевские дискуссии (61)
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Sputnik Абхазия

Встреча сопредседателей Женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ с представителями Абхазии, предположительно, состоится 20 ноября.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. В Сухуме на следующей неделе состоится встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, сообщили Sputnik Абхазия в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

"Ориентировочная дата приезда делегации - 20 ноября", - уточнили в пресс-службе абхазского МИДа.

Детали встречи в ведомстве комментировать не стали.

© Sputnik Алексей Ковалев
Сопредседатели Женевских дискуссий проведут встречу в Цхинвале

Ранее стало известно, что 19 ноября сопредседатели дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ приедут в Цхинвал, чтобы обсудить с югоосетинской стороной повестку предстоящего раунда Женевских дискуссий.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной международной площадкой для диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией. 

49-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС прошел 8-9 октября.

Следующий раунд дискуссий по безопасности в Закавказье пройдет в Женеве 10 и 11 декабря.

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Темы:
Женевские дискуссии (61)
Теги:
Абхазия, Женевские дискуссии


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