Документы из прошлого: как восстанавливают архив Абхазии

Пресс-конференция, посвященная итогам Международной конференции "Архив как атрибут государственности" к 90-летию архивной службы Абхазии, прошла в Sputnik в четверг 14 ноября.

На пресс-конференции в Sputnik Абхазия представили два сборника об истории республики, составленные из госархивов Абхазии и России, а также рассказали о том, какая ведется работа по восстановлению сожженных в годы войны документов и насколько успешно.

Бадри Есиава, Sputnik

Центральный архив Абхазии был сожжен грузинскими военными в 1992 году во время Отечественной войны народа Абхазии. Акту вандализма также подверглось здание Абхазского института языка, литературы и истории. Та же участь едва не постигла здания Абхазского драматического театра и Госмузея страны, но по счастливой случайности это не произошло.

Начальник Архивного управления Абхазии Роман Гвинджия рассказал на пресс-конференции в Sputnik о том, что в здании рядом с Государственным музеем жили два грузинских генерала, и поджигатели не стали рисковать их имуществом, опасаясь распространения огня. Абхазский драмтеатр избежал сожжения из-за того, что его рассчитывали занять грузинские актеры.

"В результате этих варварских актов, было сожжено 95% архивного фонда республики. Долгое время после войны у нас не было собственного здания. Потом нам правительство предоставило здание, но вы понимаете, что послевоенные условия не позволяли полноценно функционировать", - поделился Гвинджия.

Началась работа по поиску документов у населения и в частных архивах. В общей сложности за это время удалось собрать более 25 тысяч документов. К полноценной работе сотрудникам Госархива Абхазии удалось приступить после завершения капитального ремонта, выделенного им здания в 2014 году.

С кадрами в Госархиве всегда были проблемы, признался Гвинджия и добавил, что в 2016 году к работе по сбору информации и документов присоединилась студентка Российского государственного гуманитарного университета Милана Бжания. Стараниями студентки из Абхазии удалось привлечь российских специалистов и ее однокурсников к задаче по восстановлению архива республики. В работе также принимала участие заместитель координатора международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение" Анастасия Князева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция, посвященная итогам Международной конференции "Архив как атрибут государственности"

Результатом плодотворной совместной работы стал выпуск двух сборников, составленных на основе материалов Государственных архивных фондов Абхазии и России – "История революционного движения в Абхазии" и "Абхазия туристическая", презентация которых прошла 12 ноября этого года в Сухуме.

Милана Бжания рассказала, что декан факультета архивного отдела РГГУ Елена Малышева направила своих студентов на учебную практику в Госархив России для поиска документов, связанных с историей Абхазии. Именно благодаря этому получилось выпустить два сборника о республике.

"Весной этого года мы презентовали сборники в Москве и хотели сделать то же самое в Абхазии. С моей коллегой Анастасией Князевой мы думали, к чему приурочить это событие, и посчитали правильным сделать это на международной конференции "Архив как атрибут государственности". Презентация состоялась на пленарном заседании, приуроченном к юбилею архивной службы в Кабинете министров Абхазии" 12 ноября", - сказала Бжания.

Сборники вышли тиражом по 300 экземпляров. Они будут переданы Национальной библиотеке Абхазии, учебным и научным учреждениям республики. Продажа сборников не предусмотрена.

Поддержку в реализации этого проекта оказали депутаты Народного Собрания Абхазии, в частности, Ахра Бжания, Абхазский институт гуманитарных исследований, архивное Управление республики, профессора и преподаватели РГГУ, Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь".

На Международной конференции "Архив как атрибут государственности" абхазские и российские специалисты выступили с докладами о развитии архивного дела в республике, проблемах с выявлением архивных документов, хранящихся не только в России, но и в других странах, к примеру, во Франции, Армении, Турции.

Страховой фонд абхазского архива

Директор научно-образовательного центра "Гуманитарный архив РГГУ", Почетный архивист России Филипп Тараторкин подчеркнул высокий уровень профессионального общения с коллегами из Абхазии. Он также отметил, что рабочие отношения уже перешли в дружеские связи.

"Наши душевные, дружеские связи, которые установились за это время, помножены на профессиональный разговор высокого и серьезного уровня. Три дня работы в рамках конференции в Сухуме показали, что эта деятельность прошла уже большой путь от некой риторики до понимания перспектив совместной работы", - рассказал Тараторкин.

На дискуссионных площадках конференции поднимались острые и конкретные вопросы, связанные не только с выявлением архивных документов, но и конкретными шагами по реконструкции документальной базы истории Абхазии. Очевидным назвал Тараторкин тот факт, что настало время разработать конкретный перечень неотложных вопросов по развитию архивного дела в Абхазии – какие темы наименее документально обеспечены, каковы векторы поисков и где их нужно проводить.

Поиски архивных документов об Абхазии, особенно за рубежом, дело непростое и долгое, отметил замначальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник. Эту проблему пробуют решить на площадке Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция, посвященная итогам Международной конференции "Архив как атрибут государственности"

"На процессе Женевских дискуссий правительством Абхазии был поставлен вопрос о возможности передачи из Грузии нашему архиву документов касательно истории Абхазии. Какая-то часть была нам передана, но вся работа проходила очень вяло", - рассказал Еник.

Для того чтобы ускорить процедуру передачи документов, стороны решили отойти от политики и перейти на экспертный уровень. Ряд встреч представителей Госархивов Абхазии и Грузии состоялся в Армении при содействии сопредседателей Женевских дискуссий.

Как объяснил Еник, существует страховой фонд Центрального архива Абхазии, перенесенный на фотопленки. Спасло их то, что они хранились в близлежащей к архиву лютеранской церкви. Путем переговоров часть этих данных передали республике, но с годами фотопленки повредились, и была проведена большая работа по их восстановлению, оцифровке.

С этими документами сегодня можно ознакомиться в читальном зале Государственного архива Абхазии.

"Это порядка 25 тысяч кадров, которые, казалось бы, были безвозвратно утеряны. Любой желающий может прийти туда и ознакомиться с ними. Весомую помощь по техническому оснащению для оцифровки и обучению наших сотрудников, как работать с такими специфическими документами, оказали специалисты пражского архива", - сказал Еник.

Абхазские архивисты надеются, что им удастся восстановить хотя бы половину от общего количества документов, сожженных в Центральном архиве Абхазии в годы войны.

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