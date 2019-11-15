Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. МЧС России вышлет авиацию для тушения пожара на Сухумском перевале в пятницу 15 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"Я только что разговаривал с коллегами из России, и мы пришли к тому, что сегодня приступим к тушению пожара на Сухумском перевале с помощью авиации. Все согласовано, ждем в ближайшие часы авиацию", - отметил Квициния.

Он также добавил, что очагов возгорания на территории Сухумского перевала несколько, и пламенем охвачено около ста гектаров леса. При этом Квициния подчеркнул, что горят не деревья, а опавшая на землю сухая листва.

"Природе ущерб не нанесен. Горят листва и трава. Мы опасаемся только того, что поднимется ветер и начнется верховой пожар, но пока этого, к счастью, не произошло", - сказал министр.

В зависимости от того, сколько единиц авиации пришлют на помощь российские спасатели, на тушение пожара на Сухумском перевале понадобится от одного до двух дней, дал примерные прогнозы министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

По словам Квициния, абхазская сторона должна будет взять на себя только обеспечение топливом российской авиационной техники.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху подошли к месту возгорания, но своими силами погасить возгорание не смогли.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Кивицния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

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